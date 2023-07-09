台北市第五選區（北中正、萬華）立委參選人于美人與前台北市副市長黃珊珊合體，到南門中繼市場拜票。由於中繼市場將被中央收回，用於興建NCC和數位部辦公大樓，于美人9日呼籲中央保留中繼市場至少3年，讓東門市場攤商遷入，讓改建市場順利進行。黃珊珊則表示，民眾黨總統選人柯文哲當選總統，將推遲數發部新建大樓計畫，優先保留中繼市場予東門市場遷拆使用。

于美人表示，南門市場遷建是台北市政府非常成功案例，中繼市場也將攤商影響減至最小，讓中正區居民「兩大灶腳」之一南門市場能夠煥然一新，是非常值得參考的經驗。攤商熱情歡迎黃珊珊就是最好的證明，這是一張非常亮麗的成績單。

但于美人指出，東門市場遷建是中正區重要的盼望，東門市場老舊失修，不論衛生、公共安全，都有很大疑慮，且多數攤商都願意遷入中繼市場，中央卻在今年底準備收回土地新建數發部，拆除中繼市場，東門市場遷拆與重建恐無限延宕，實在讓人憂心。

于美人說，數位發展部延平跟新光辦公室花數千萬裝潢，如果還要拆掉中繼市場太可惜，她要為民向中央請命，保留中繼市場至少3年，讓東門市場攤商進駐，儘速改建市場，不要屆時變成災後重建，付出過多代價。

黃珊珊則提到，曾2次拜會行政院和財政部，財政部當時稱有BOT案不願讓北市府續借，如今是要給數發部使用，就沒有BOT簽約或違約問題，如果中繼市場能讓東門市場攤商進駐、改建東門市場，就不用重新找場地、花錢，讓改建遙遙無期。

黃珊珊指出，東門市場改建案獲得柯文哲的高度重視，柯文哲身為台北市前市長，深知東門市場遷建的迫切性與必要性，若柯文哲當選總統，數發部新建大樓的計畫將推遲，優先保留中繼市場予東門市場遷拆使用。