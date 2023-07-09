近日全台各地飆高溫，使全國血庫也亮紅燈，目前全台血液庫存量僅剩4.8天，其中台中、高雄血庫存量僅剩3.8天，且各血型存量都已達急缺的危險狀態。台灣血液基金會呼籲，民眾可趁假日好天氣時踴躍出門捐血，不僅能救人一命，對自身健康也能帶來幫助。

台北捐血中心企劃課長劉俊宏指出，經過昨日一天假日的熱血入帳，目前全台血液庫存量雖然已達4.8天，但各血型庫存量都低5天，仍屬於偏低情形，推測與每年逢暑假學生返鄉，加上民眾安排出國旅遊，以及近期天氣熱影響民眾出門意願有關。

劉俊宏表示，全台4個捐血中心當中，新竹捐血中心需求量最小，缺血情況較少，但由於還需要供應台北、台中、高雄捐血中心的血液需求，受到今年6月以來全台缺血情況較嚴重影響，目前已陸續從新竹調動約2000袋血到台北。

劉俊宏指出，從各分區血庫資訊來看，目前中南部的血庫仍屬於急缺的情形，平均只剩3.8天的庫存，至於台北雖然達到5.3天庫存量，仍屬偏低。

劉俊宏說，血庫存量不足會直接影響器官移植、心臟手術等情況，但新冠疫情3年後，出國風潮有過之而無不及，募集血液的對象較少，呼籲民眾如果現階段處於健康情況，就不要再等待，踴躍挽袖捐血。