法新社報導，每日新聞報在網站指出：「在泰比克（Tepic）瓦奇內斯村（Huachines）所發現的遺體，已確認是59歲每日新聞報記者桑傑士（Luis Martin Sanchez Iniguez）。」

每日新聞報引述地方當局報導，桑傑士的妻子羅培茲（Cecilia Lopez）告訴調查人員，她5日晚上過後就已經不知道丈夫的下落。

一些未經證實的當地媒體報導說，桑傑士的遺體今天早上在納耶瑞州首府泰比克附近鄉村被人發現，屍身被裹在塑料袋裡，他的胸前有一條訊息。

過去已有多名每日新聞報記者淪為鎖定目標，並遭謀殺，包括2017年3月在奇瓦瓦州（Chihuahua ）遇害的布瑞奇（Miroslava Breach），以及同年5月在西那羅亞州（Sinaloa）被殺害的巴爾德斯（Javier Valdez），他也為法新社撰稿。

對新聞從業人員來說，墨西哥是全世界最危險的國家之一。 據無國界記者組織（RSF）通報，自2000年以來，墨西哥已有150多名記者遭謀殺。

根據政府資料，2022年發生了13起記者遇害案。一些針對記者的犯行，至今大多數都未受懲罰。 （譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120709