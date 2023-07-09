「敘日」全日餐廳推出全新一季「繽紛夏日節」，主打以夏季時令鮮果入料。（六福旅遊集團提供）

六福萬怡「敘日」全日餐廳推出「燒烤之夜」活動，於7月14日至28日每周五晚餐時段供應。（六福旅遊集團提供）

「敘日」周日中午加碼推出「鮪魚現切秀」，整隻重達20公斤以上的黃鰭鮪魚現切現吃。（六福旅遊集團提供）

身分證對中0、2、7任二碼或出示學生證，可享「馬辣」頂級麻辣鴛鴦火鍋「XXL東石大蛤」吃到飽。（馬辣國際餐飲集團提供）

當月壽星只要提前訂位，持證可享「九孔鮑魚」吃到飽。（馬辣國際餐飲集團提供）

「馬辣」嚴選屏東枋寮及台南玉里的愛文芒果，推出限期供應的「愛文芒果季」吃到飽。（馬辣國際餐飲集團提供）

「馬辣」今年首度同步上架愛文芒果與黑葉荔枝吃到飽，號召海內外旅客品嚐台灣水果的美味。（馬辣國際餐飲集團提供）

台灣人熱愛吃Buffet，從星級飯店到連鎖餐飲品牌，幾乎都擁有特色Buffet為品牌的金雞母，而各品牌的吃到飽在競爭激烈的態勢下，紛紛推出五花八門的奇招搶客。台北六福萬怡的「敘日」全日餐廳和「馬辣」鴛鴦火鍋，不約而同以身分證號對對碰祭出好康；前者再以鮪魚及松葉蟹吃到飽拚商機，後者則端出愛文芒果和黑葉荔枝無限供應，業者不斷加碼釋放利多，滿足吃貨味蕾。

身分證字有527第2人半價 滿額抽泰國機加酒

交通便捷，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳，新推出多項特色方案，搶攻暑假餐飲商機。優惠活動首推「我愛七月：身分證字號對對碰」，7月10日至31日，2人同行至「敘日」享用平日午餐，身分證字號任兩碼有5、2、7，即享第2人餐費半價。另外，8月31日前，不分平、假日至「敘日」享用午餐或晚餐，單筆消費達5200元可再參加「今夏遊泰國」抽獎活動，最高可獲贈價值15900元的泰國來回機票加7日住宿券，兩項活動可併行使用。

繽紛夏日節「新鮮」上菜 周日鮪魚、松葉蟹暢吃

台灣是有名的水果王國，盛夏酷暑，「敘日」全日餐廳即日起推出全新一季主題餐檯「繽紛夏日節」，主廚以夏季時令鮮果入料，可吃到「夏威夷鳳梨胡里胡里雞」、「香煎鮭魚佐奶油百香果醬」、「焦糖橙汁豬排」；另有「熱帶水果之王」芒果入菜，推出清爽開胃的「芒果蜜桃鮮蝦沙拉」和消暑聖品「現挫芒果刨冰」。主廚團隊用時令水果的鮮甜多汁和清爽酸甜，替料理增添豐富色彩和滋味，提振夏日食慾。

除了「繽紛夏日節」，7月14日至28日周五晚餐則主打「夏日燒烤派對」，在戶外區加碼推出由五星主廚現場親炙的 BBQ燒烤餐點吃到飽，以及調酒師現場特調的5款特色調酒無限暢飲；民眾還可喝到金車「柏克金」期間限定「夏日5曲HOPFEN WEIZEN」啤酒，搭配現場駐唱歌手演奏，美食美酒好Chill。

迎接周末假期，「敘日」推出「鮪魚現切秀」及「松葉蟹吃到飽」吸客，周日中午現場推出整隻重達20公斤以上的黃鰭鮪魚，現切現吃，賓客可近距離觀賞日式主廚精湛的刀功，還可嚐剛切下來的鮮美鮪魚生魚片。而6月好評的位上「西班牙風味炭烤松葉蟹」，7月持續供應，並於假日提供於餐檯無限暢吃。嚴選北海道進口松葉蟹，以數種香料製成的香料油醃漬，再慢火爐烤製成，可品嚐到蟹肉原始風味，多層次的香料更能激發出蟹肉的鮮甜海味。

身分證含027任二碼 XXL東東石大蛤吃到飽

迎接暑假到來，火鍋吃到飽品牌「馬辣」推出身分證和壽星優惠迎賓，7月31日(含)前，2成人以上同行，其中一人身分證或健保卡號含0、2、7任二碼，可重複，或出示學生證，至少提前1日預約並主動告知參加「7月升級活動」，一人符合資格，全桌皆可享有隱藏版菜單「XXL東石大蛤」吃到飽。另有當月壽星優惠，壽星只要提前訂位，持證可享「九孔鮑魚」吃到飽。優惠方案不得併用。

愛文芒果、黑葉荔枝吃到飽 馬辣加菜不加價

「馬辣」繼先前「大湖草莓季」、「屏東土芒果季」、「恆春玉荷包季」推出快閃吃到飽，造成網路轟動，近期再以超人氣的「愛文芒果季」揭開盛夏序曲。品牌今年首度加碼同步上架黑葉荔枝，以台灣水果的魅力號召海內外旅客一起樂迎暑假。

芒果是台灣夏季必吃的經典美食，而芒果和麻辣鍋同樣都是風靡海內外的台灣之光，不少海外觀光客訪台，都指名要吃這兩味。「馬辣」推出為期3到4周的「愛文芒果季」無限供應，搭配品牌自身高CP值的火鍋吃到飽，讓吃貨邊嗑鍋邊吃芒果，加上香甜多汁的黑葉荔枝，菜單升級不加價。

「愛文芒果季」嚴選屏東枋寮及台南玉里種植的愛文芒果，每天產地新鮮直送，色澤鮮豔、汁水飽滿，顆顆洗淨後去芯、切塊處理，方便民眾剝開即食。黑葉荔枝則是來自台中霧峰產區，果肉肥厚Q彈、豐潤多汁、香氣馥郁，色如半透的凝脂，甜度甚高。即日起至品牌全台共8間門市即可暢食。

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