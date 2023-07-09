農委會林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處近年修復蒸汽火車，但因燃燒煤會排放黑煙，使周遭民眾不滿，憤而向當地環保局檢舉，林鐵處因而向印尼購買雜質低的生質煤碳，讓燃燒後的蒸汽達空氣管制標準，代表燒煤的蒸氣火車可以上路。

隨著蒸汽火車緩緩駛過，司機不時鳴笛，卻不見過往排放的黑煙，取而代之的反而是白色的水蒸氣。台鐵也曾修復蒸汽火車，但曾啟動時遭居民不滿抗議，文化部也預告修正「文化資產保存法」草案，提及因應近代產業遺產保存必要性，新增涉及文資保存相關設備設施運用，如蒸汽火車運駛等行為，授權中央主管機關會同環保署訂定管理辦法，以兼顧環境保護與文化保存，但目前仍未完成三讀。

林業鐵路及文化資產管理處處長黃妙修表示，該列車的歷史已逾100年，原本曾經在公園展示，修復時還向斯洛伐克技術團隊合作才完成修復，但要上路時就因為空氣汙染等遇到困難，也曾向就此問題向英國相關單位詢問，但英方回應「沒有這個問題」，所幸經採購雜質低的生質煤碳，目前的排放標準已符合管制規定。

黃妙修也說，生質煤碳的「熱質」有通過相關標準，但較一般煤碳燃燒速度較快，且該火車因歷史較久，行駛一定路程就要保養及維護，目前主要提供旅行社包車。