灌籃好手、羽球天后在民間，南山人壽陪員工瘋運動！今年首次舉辦「NS OPEN南山公開賽」賽事包含籃球三對三、羽球團體賽、壘球競賽，吸引上萬名南山內勤與業務夥伴共襄盛舉，7月8日在逢甲大學舉行籃羽球總決賽，南山人壽董事長尹崇堯也親自到場開球，力挺南山公開賽盛事，展現南山作為健康企業標竿的決心。

南山人壽舉辦「NS OPEN南山公開賽」，7月8日在逢甲大學舉行籃羽球總決賽。 (圖／南山人壽提供)

今年是南山人壽成立60週年，「健康」是南山的核心價值之一，為了照顧員工健康、推動公司運動風氣、提升向心力，南山人壽舉辦首屆「NS OPEN南山公開賽」，號召全台喜愛運動的南山人組隊參加，自三月起全台各地區陸續舉行籃球、羽球初賽，壘球競賽也將於下半年正式展開；不論是基層同仁、主管、業務員皆踴躍報名一較高下，不僅在公司形成一股運動熱潮，下班後組隊練球也成為南山人的日常，藉由運動競賽拉近跨部門、跨世代的距離，活絡團隊氣氛，產生正向的循環。

南山人壽舉辦「NS OPEN南山公開賽」籃球三對三火熱開打。 (圖／南山人壽提供)

為鼓勵南山人一起動起來，「南山公開賽」籃羽球總決賽現場，除了舉行運動賽事，周邊更設置全能運動會、美食餐車等熱鬧活動，讓同仁及眷屬一起運動樂活，並請到中華職棒專業啦啦隊，帶領應援團為選手加油，賣力吶喊，炒熱現場氣氛。今年參賽隊伍更是臥虎藏龍，就連前職籃球星也入列參賽，球賽現場甚至出現華麗的「爆扣灌籃」美技，讓氣氛嗨到最高點！

南山人壽董事長尹崇堯表示，健康是南山的核心價值之一，每一場比賽選手使出渾身解數、堅持到底，把南山努力不懈的精神發揮到淋漓盡致。(圖／南山人壽提供)

南山人壽董事長尹崇堯表示，從一場場的賽事，可以看到南山的每一位選手，只要一上場，都是使出渾身解術，堅持到底，把南山努力不懈的精神發揮到淋漓盡致，這份堅持和認真，體現了南山人「溫暖、活力」的特質。尹董事長也期許同仁，人與人之間的信任，是保險公司最重要的立足點，雖然平時埋頭工作，透過這個機會抬起頭，好好看看身邊的人，與同事、家人、保戶創造更多連結，享受每一場比賽，追求的不是贏過他人，而是超越昨天的自己，不放過任何進步的空間，如同南山人面對困難，總是能夠充滿韌性、勇往直前。

「NS OPEN南山公開賽」於8日舉行籃羽球總決賽，南山內勤與業務夥伴共襄盛舉。(圖／南山人壽提供)

南山人壽長期推動員工的健康運動風氣，積極塑造健康職場環境，除了舉辦運動賽事，也舉行親子運動嘉年華、全台健康巡迴講座、同仁健檢與醫師座談，並且陸續成立多樣化的運動社團，健行、路跑、瑜珈、羽球、壘球、籃球、排球、舞蹈等應有盡有，還會定期舉辦路跑、登山等活動，除了凝聚向心力，更形塑了健康、活力的職場文化。除此之外，為讓同仁在忙碌之餘持續運動健身，南山人壽每個月還會舉辦「健康One Hour」活動，同仁可以利用上班時間運動一小時，徹底活動筋骨、放鬆心情，從各面向提升身心健康，帶動公司運動樂活氛圍。

南山人壽作為國內外溢保單市場領頭羊，近年將健康文化推及客戶，結合保險保障與健康促進，提供保戶全人健康且全方位的健康照護服務資訊，今年也在全台灣擴大舉辦60場保戶健康活動，包含攜手專業跑者教導保戶正確的跑步姿態、邀請專業醫師、衛教人員與保戶分享健康知識等，鼓勵業務員帶領保戶同樂，全面幫助保戶擁抱健康好生活，扮演推動社會進步的正向力量，落實「健康有南山」的理念。