北投鐵皮工廠火警無人受困。（翻攝畫面）

北市北投承德路7段401巷577號9日上午近11時發生火警，濃煙直竄天際，遠在數公里的大度路都能看到黑煙，警消到場現正在灌救，據附近居民表示，火警發生初期，有5、6人倉皇逃出，現無人受困，起火原因後續調查。

據了解，案發地點有多間鐵皮屋，附近有農地，火勢波及包括汽車零件工廠、木雕工廠一發不可收拾，警消獲報後，立刻佈水線搶救，初步了解無人受傷，至於起火的原因將等候撲滅火勢，再由鑑識人員調查釐清。