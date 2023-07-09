民眾黨徵召前立委蔡壁如參選台中立委第一選區，外傳有「藍白合」機會。蔡壁如今天表示，民眾黨2024年選戰的戰術是「團結所有可以團結的力量」，完成政黨輪替，而不是狹隘的討論「藍白合」，她「要就不選，要選就挑戰綠強區」，她的4大優勢就是勇敢、沒有包袱、很努力及鄉親期待改變；缺點是「沒有組織」。

民眾黨徵召蔡壁如參選台中市立委第一選區，挑戰被視為強棒的立院副院長蔡其昌。蔡壁如近期勤跑台中形成，今天到大里區參加「大里人潑水節」活動。

對於外傳立委中一選區有「藍白合」機會。蔡壁如回應表示，民眾黨在2024選戰的戰術是「團結所有可以團結的力量」，而不是狹隘的討論「藍白合」，主席柯文哲到全國助選，不只助選民眾黨、也可能是無黨籍、討厭民進黨及焦慮的藍軍小雞，只要理念相同都助選。

蔡壁如不諱言，對民眾黨而言，中台灣是一個不好打的區域。過去，國民黨並沒有推出強棒，但她的想法是「要就不選，要選就挑戰綠強區」，她參選中一選區具有鼓勵黨員同志出來挑戰困難、綠強區及搖擺區等示範作用，她的競選團隊才剛組成，目前還在摸索中。

「我是勇敢的台灣人，我一定要挑戰新潮流！」蔡壁如話鋒一轉說，中一選區雖然不是都會型態，對她是全新挑戰，她優勢就是「很勇敢」、「沒有包袱」、「很努力」、「鄉親期待改變」；反觀她的缺點就是「沒有組織」，希望在地鄉親多多幫忙，團結所有想要改變的力量，打贏選戰。

至於參選政見，蔡壁如說，甲安埔地區長期以來在國土計畫被設為特定農業地區，很多的農地工廠面臨合法化困境；台中港及梧棲港為觀光漁港，但僅有漁船及商船停泊區， 卻沒有觀光郵輪停泊區；此外，她相當重視發展觀光農場及教育。