資深音樂人李坤城4月因大腸癌病逝，兒子李卓軒不滿「後母」林靖恩的行為，今（9）日在臉書揭露林靖恩沒有收入，房子賣了每天住酒店，狂酸：「啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤」。隔了數小時再發文回應網友「不要輕易叫人放下！你不是本人你不懂，就好像輕易叫憂鬱症想開一點一樣白目。」

李卓軒因不滿林靖恩佔據家產，且行為舉止脫序遭鄰居抗議，兩人雖在6月和解且房產也已經過戶給林靖恩。未料，李卓軒突在臉書爆「林小姐聽說現在沒有收入，房子賣了每天住林酒店，啊要住開心一點喔！看能住幾天蛤。這個理財觀，我會笑死」，他還狠酸：「分享正確的理財觀念，現金流、現金流、現金流、現金流才是真正的財富自由」。

李卓軒隔數小時再回應網友留言寫道，「不要輕易叫人放下，有什麼過節你不是本人你不懂。就好像輕易叫憂鬱症想開一點一樣白目。」他更說：「那個隨便插話的臉友已刪除好友，一定是跟你不熟。」；同時舉例表示，「我有一個長輩追殺離婚對象一輩子了，那天拋家棄子的離婚對象終於死了，她歡呼得比誰都開心」。

李卓軒說：「她這輩子健健康康硬硬朗朗的活得快樂無比，被動收入源源不絕財富自由，也許這個仇恨就是支撐她後來的日子輝煌的偉大力量！離婚後老娘94要過得比你爽！所以，不懂別插嘴，真的。」