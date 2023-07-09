日系平價品牌UNIQLO深受不少民眾喜愛，一名女網友表示，UNIQLO App每個月都有「免費商品體驗」，不需消費就能參加，且抽到後也不必退還，她曾抽到一件兒童長褲及背心，將其PO上網後，讓網友眼睛為之一亮，紛紛直呼「這是什麼佛心活動？第一次聽到」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，UNIQLO App內有「免費商品體驗」，上次抽到一件兒童穿的長褲，市價590元，選擇160公分最大尺寸，剛好符合她的身型；這次她又抽到兒童背心，市價是190元，她說這類活動每個月都有，但感覺兒童商品中獎率較高。

原PO表示，只要下載UNIQLO App註冊會員，不需消費就能參加抽獎，「商品是直接送，不用退回」，她還強調自己沒有常常去UNIQLO消費。

貼文引發關注，不少網友都不知道有這項活動，「天啊！還有這種東西？感謝告知」、「好酷喔！居然還有這種體驗！感謝分享」、「這是什麼佛心活動？第一次聽到」。

當中也有不少過來人感嘆，參加抽獎活動從未被抽到，「從來沒有抽中」、「低調好嗎？中獎機率已經很低了」、「每個月參加都沒中過啊」。但也有幸運網友選取女性成人衣物中過3次，提醒「要注意通知不然會錯過領取」。