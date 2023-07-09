40歲女星葉安婷過去演出《流星花園》中「杉菜」大S好友「李真」走紅，近年事業重心轉往大陸發展之外，還在2021年底閃嫁交往8個月的老公Tony，並於隔年9月迎來兒子。沒想到，她8日突然在社群平台上傳9個多月兒子的屁股照、並說「被保姆虐」，令許多粉絲相當不捨。

葉安婷在限時動態曬出孩子屁股有些傷疤的照片，並用一張「小孩哭泣」的圖案遮住部分股溝，她透露9個月大的兒子被保姆虐待，讓她一回台北就馬上帶小孩前往醫院驗傷。隨後，葉安婷曬出和家人一起帶兒子掛急診的照片，接著還說「給妳吃好住好還給妳商務艙，妳這樣…真的是……」，對象疑似是指保母，所幸經過一個晚上，她隔天早上曬出兒子安穩睡覺的畫面，令粉絲安心許多。

葉安婷在限時動態曬出兒子受傷照片。(圖/葉安婷 IG)

事實上，除了《流星花園》之外，葉安婷還曾演過《美麗俏佳人》、《女人要有錢》等電視劇，後來她拍完電影《愛到底》就引退，到大陸的美容機構擔任公關，她當時笑說美容職場猶如《後宮甄嬛傳》鬥得厲害，她盡量不捲入糾紛，之後和姊姊創業賣面膜，初期常常壓力大到痛哭，憂鬱症發作，所幸好友舒淇私下常安慰支持她，教她抄心經釋放壓力，舒淇更親自在微博分享她的面膜。

而葉安婷在2021年底和老公Tony在上海領證，由於雙方年紀都不小，她坦言交往沒多久就開始同居，所幸小倆口磨合得不錯，交往8個多月便決定結婚，並在隔年順利生下兒子，獲得許多粉絲祝福。