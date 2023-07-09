韓國女星孫藝真去年3月與演員玄彬結婚，同年生下兒子；目前已經復出開始接拍廣告及出席時尚活動，近期傳出決定賣出首爾市江南區新沙洞的大樓，據悉她自2020年購入至今，光是租金就賺了4000萬元台幣，如今她將以300億韓元(約7.8億元台幣)賣出，短短3年增值3.6億元台幣。

根據韓媒報導，孫藝真2020年7月以160億韓元（約4.2億元台幣）買下首爾市江南區新沙洞一棟地上6層、地下2層的大樓，每月收取4500萬韓元（約110萬元台幣）的租金，三年下來進帳約4000萬元台幣，如今她將以300億韓元(約7.8億元台幣)賣出；對此，韓國房仲業者低調表示，確實有收到孫藝真委託賣屋，且該棟大樓若拆除將可建更高的大樓，因此估計很快就能售出，此外，專業人士透露，孫藝真眼光極佳，先前看上得建物都是可以重建的大樓，因此增值空間高。

事實上，孫藝真今年4月時就以48億元韓幣（約1.22億元新台幣），賣出她位於首爾市江南區三成洞，面積211平方公尺的豪華別墅，而該豪宅是孫藝真在2008年以30億元（約7665萬元新台幣）買下，經轉賣後現賺18億韓元（約台幣4600萬元）。

當時韓國不動產業者指出，若夫妻倆在結婚內5年賣掉一間房子，每戶人家或每間房可獲得12億元韓幣（約3066萬元新台幣）的免稅優惠，因此認為孫藝真是為了節稅才將豪宅脫手的。