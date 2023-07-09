新北市文化局為開拓青年國際視野，2021年開展多元文化培育計畫，培育15至35歲青年成為「新北文化大使」，市府今年與美國慧智文教基金會合作，派出30餘位文化大使接待來自美國舊金山的96位華裔青年志工，走訪新北藝文場館，認識新北。

文化局長張䕒育表示，本次負責接待的大使平均年齡僅18歲，他們從年初開始籌備接待細節，除了事前透過網路認識華裔青年志工，也實際踏查新莊廟街、鶯歌陶瓷博物館、板橋林家花園及新北市美術館等景點，希望好好帶領志工深入新北的在地文化、歷史脈絡、藝術底蘊。

為了做好東道主的角色，文化大使也去陶博館學習體驗拓印陶盤、創作陶藝手環「月老來加持」，以青年角度，規畫好吃好玩的半日遊行程，利用文化走讀、導覽及遊戲交流、品嚐美食，建立跨國友誼和經驗。

文化局表示，美國慧智文教基金會每年暑假都會規畫華裔青年返台計畫，讓這群美國長大的青年返鄉尋根，一邊志工服務，也希望多認識新北文化，因此促成本次合作，而新北文化大使也能藉此展現外語能力，開拓國際視野，增進國際文化交流。