一名釣客9日凌晨在新北市貢寮區萊萊海岸進行磯釣時，意外在礁石區看到一具女性遺體，緊急通報警方，將遺體打撈上岸後，沒有在其身上發現任何證件，但也沒有可疑的外傷，警方採取指紋後，報請基隆地檢署檢察官相驗以釐清死因。

警方透露，9日凌晨零時許，接獲民眾報案表示在新北市貢寮區台2線濱海公路約110公里處的海邊礁石區，發現一具浮屍，請員警到場協助處理。經消防及海巡人員協助，於凌晨1時10分左右，將遺體打撈上岸。

據了解，這具遺體是女性，遺體還算完整可以辨識，年約60至70歲之間，身著淺藍色襯衫、深藍色外套、藍色牛仔褲，但沒有找到證件以及可資證明其身分的相關隨身物品。

新北市警局瑞芳分局現場員警，於是通報偵查隊鑑識人員到場採證，採集指紋，確認死者身分，全案依規定，製作發現人筆錄後，報請檢察官相驗以釐清死因。

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