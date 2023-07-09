桃園市平鎮警方逮獲假投資詐騙取款車手。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市平鎮警分局日前接獲一名鍾姓男子報案，稱其在臉書社群上看到一名暱稱「投資名嘴-阿土伯」張貼投資虛擬貨幣獲取暴利的文章，在好奇心驅使下點讚觀看，裡面成員也私訊他投資內容都是真實的，並邀請鍾男點擊連結加入Line群組，進而遭到鎖定，掉入詐騙集團的陷阱裡。

平鎮警分局表示，詐騙集團假冒客服人員向鍾男建議可以藉由代操虛擬貨幣（泰達幣USDT）來賺取高額獲利，該集團並提供人頭帳戶請其匯款、或相約地點面交款項，前後投入約新臺幣千萬餘元，後續想將獲利領出時，對方卻誆稱需要儲值更多金額，才能把獲利領出，鍾男發現無論如何就是無法將錢領出，此時才意識到自己受騙上當，於是報警求助。

警方接獲報案後，立即成立專案小組，並請鍾男配合警方利用面交時將取款車手逮捕到案，鍾男與該集團人員相約8日13時許，在平鎮區金陵路四段的超商門市面交取款儲值金額100萬元，警方隨即部屬警力前往埋伏，利用面交時當場逮捕取款車手林姓男子，並查扣相關犯罪工具及證物，訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌將林男移送桃園地檢署偵辦。