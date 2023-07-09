報導指出，Covid-19疫情消退之後，出國旅行人潮激增，申請護照或換發護照的案件暴量。美國國務院表示，每週收到40萬份申請。

去年美國發出了2200萬本護照，創下歷史新高，預計今年還會再創高峰。

有別於台灣辦理護照要去外交部，美國公民辦理護照，首次申請在線上填妥表格、準備好文件，到各地郵局申辦。換發護照可直接把舊護照寄給國務院。

通過申請之後，國務院再用郵寄的方式把護照寄到申請人住處，過去等候時間為6到9週，從今年3月起已經拉長。

隨著申請案件大塞車，國務院正加聘人手也難以應付。NPR報導，目前等候護照的時間達13週。而且根據NPR收到民眾的陳情，很多申請人表示，等候的時間遠遠不僅如此。

NPR的報導中，有幾個案例是，申請人已經提早準備，並且付出了加速郵寄的費用，仍然無法在預定的時間內收到護照，導致出國旅行受到影響，訂好的機票、住宿被迫改期。（編輯：韋樞）1120709