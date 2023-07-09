國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室組織召集人曾銘宗昨表示，將邀請李德維、費鴻泰及吳育昇擔任侯競辦組織副召集人。台北市士林、大同立委參選人游淑慧自曝收到侯競辦邀請，強調侯友宜是國民黨主帥，理當眾星拱月，也一起團體作戰，2024總統大選戰場沒有母雞、小雞問題，只有大家生死問題，選總統不該一個人孤軍奮戰。

游淑慧表示，越來越多人會陸續加入侯團隊，至於如何分工，由侯辦分配，這才是2024大選正當狀況，畢竟國民黨有這麼多公職人員、是一個大黨，若每一個人都在旁看笑話、看熱鬧，甚至每天說東說西、有說不完批評與抱怨，外界會怎麼看國民黨，選民如何失望？

游淑慧強調，總統參選人侯友宜身為國民黨主帥，黨內應眾星拱月，實際上卻讓他獨自作戰，這是不正常總統大選，所以未來黨內同志將陸續加入2024總統團隊，一起團體作戰。

游淑慧並透露有接到侯競辦邀請，團隊起初擔憂自己競選深綠選區，如果因新角色讓選戰變成藍綠對決，選情會不利，但她認為，如果永遠都要斤斤計較得失，國民黨就不要打這場選戰，總統不可能一個人孤軍奮戰。

游淑慧表示，不論有無接到邀請，都希望黨內同志站在同一個戰場，這個戰場沒有母雞、小雞的問題，只有大家共生死的問題，起碼先做到同甘共苦、盡力而為，不要站著講話不腰疼，很多支持者已經感到不耐且失望。