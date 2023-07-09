評審團主席陳玉勳（右）與北影總監李亞梅昨晚分享評選幕後花絮。（粘耿豪攝）

傅孟柏奪男配角獎，是今年討論相對久的獎項。（粘耿豪攝）

2023台北電影獎頒獎典禮8日落幕，評審團主席陳玉勳與總監李亞梅會後現身，分享評選幕後花絮，李亞梅透露，大多數獎項都是一輪通過，至於謝欣穎身為決選評審之一，她的男友王柏傑以《疫起》入圍影帝，最終更成功封帝，兩人情侶關係是否需要利益迴避？李亞梅說：「我們有查過規章，他們的關係沒有需要迴避。」

李亞梅表示，謝欣穎在評審期間被安排在飯店，開會時更鼓勵謝欣穎多發表想法，而且王柏傑最終從15位決選評審身上拿了13票，完全是大比數勝出。雖然影帝獎勝負很快就分出來，但陳玉勳也不忘鼓勵5位男主角的選角都非常成功。

討論較久的獎項是男配角獎，資深藝人陳為民以作品《查無此心》首度入圍演技類獎項，最終惜敗《本日公休》的傅孟柏。陳玉勳表示：「陳為民是很被支持的，但這個角色戲比較少，傅孟柏比較多。」形容每次看《本日公休》都會被傅孟柏吸引，他並沒有把忠厚老實演成傻瓜。

最佳新演員獎首度開出雙蛋黃，由洪金輝與葉曉霏兩人共同得獎，陳玉勳表示評審團對於2人的表現各有喜好，洪金輝是素人但演得很動人，找不到失誤的地方；但他也提到，此獎項要考慮未來發展性，葉曉霏是條件很好的女孩子，表現很亮眼也很出色，最後評審團決定多鼓勵新人讓兩人都得獎。