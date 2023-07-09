樂天女孩林襄、巫苡萱、孟潔、Yuri以及幕後跳舞推手Endo老師，日前受邀至《TVBS看板人物》，分享將於8月登上MLB及這些年來應援的心情。談到今年新加入的南韓籍成員李多慧，眾人更是興奮到說不停，被外界視為不合的林襄，更是再次打破謠言，表示當時第一次見到李多慧，就被對方深深吸引，「有種可以見到偶像的感覺！」

林襄佩服李多慧不僅會放電，每個細節、眨眼、表情都像是設計好一樣，Yuri在旁補充「多慧非常會抓鏡頭、舞台魅力十分強大」，因為有李多慧的加入，對整個樂天啦啦隊有了「脫胎換骨」的感覺，而林襄、Yuri也期許成為如此厲害的表演者。

Endo老師表示，球隊應援曲數量高達上百首，除口號不同，每首動作也會依據選手的個人特色設計變換，背後意想不到的龐大準備工作，也讓主持人方念華聽了不禁驚訝表示「真的不容易。」

隨著啦啦隊女孩文化興起，Endo老師直言「現在跳舞只是基本功」，表示必須要發展像是跨足綜藝、電影等各方面才華，成為全方位的啦啦隊女孩，巫苡萱在旁認同「希望大家可以看到我們有很多斜槓與不同面貌。」

談及樂天女孩參加「紐約大都會隊台灣日」的感想，主持人方念華好奇問道，希望能帶給美國球迷什麼特色的台式應援？林襄首先分享，希望將笑容跟正能量帶到大聯盟，一同體驗快樂氛圍；孟潔則希望透過眼神交流，散發啦啦隊女孩的十足活力，增加與球迷的互動感，可以沉浸在熱血比賽當中。更多精彩內容，請鎖定7月9日晚間11點TVBS 56頻道《TVBS看板人物》。