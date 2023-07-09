2023年不知不覺已經過完一半，星座專家唐綺陽分享12星座下半年運勢，其中牡羊座近期將苦盡甘來，證明自己的實力，感情方面仰慕者多有望一見鍾情；巨蟹座人際關係能蓬勃發展且有望嶄露頭角；獅子座能成為風雲人物；天秤座能證明能力，身價有提升的機會；水瓶座則是房產運旺，有機會成立公司或重建家人關係，建立安全感。

▍牡羊座

2023下半年木星進入第2宮，過往成績揭曉，身價有提升趨勢，好壞由自己決定，獨特品味受到重視。10至11月財運旺，可趁機理財。冥王星逆行回第10宮，認清自身缺點，努力修正調整，後續聲勢看漲，主動重塑個人形象。金星在第5宮長達4個月，苦盡甘來優點被看見，也是證明自己實力的時候。感情方面，仰慕者多，自信能帶來桃花，6至9月舊愛、前任出現，懷舊氣氛濃，可以遇到優秀、多金或藝術家性格的對象，火星加持有一見鍾情的機會。諸星對分與水星逆行，7至10月工作量大增，當心會和同事、下屬產生摩擦，小人容易現形，趁勢清除乾淨。

唐綺陽分享2023下半年牡羊座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍金牛座

2023下半年，木星、天王在第1宮，與他人不同要勇敢做自己，進入全新人際關係，需多配合他人，建立新的合作模式與價值觀。冥王星逆行回第9宮，思緒清楚，回顧過往選擇並進行調整，凸顯精準的遠見與洞見，接觸意見領袖、學者和不同文化做結合。6至9月開創新領域，整頓和家人的關係，調整內在問題建立安全感。7至10月人氣旺、能見度高，外表成為焦點，有登上舞臺的機會，過去形象浮上檯面，必須面對過往問題。感情方面，6至10月桃花運旺，各種條件的對象出現 ，擇偶標準可能跌破眾人眼鏡。10至12月星群進入第7宮，迎來條件更好的合作夥伴，合作有機會擴及海外或接觸更高的知識殿堂。

唐綺陽分享2023下半年金牛座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍雙子座

2023下半年木星進入第12宮，業力大爆發，隱藏的疾病及人際問題一一浮現，危機的爆發也是治療的轉機，接觸身心靈領域可獲得力量。冥王星逆行回第8宮，正視逃避已久的問題，跟不對的關係說再見，是死而重生的轉折點，思考合作夥伴及與伴侶的金錢分配。金星逆行在第3宮，6至9月有旅行運，朋友同學聚會多，當心逆行旅途不順，出遊前記得做足準備。諸星對分與水星逆行，7至10月星群與守護星在第4宮，思考與家有關的議題，例如，搬家、買房，如何與家人溝通，低調整理感情與安全感問題，考慮創業、建立自己的團隊。10至11月，工作量爆棚小心過勞，當心老毛病復發。感情方面，9至11月星群進入戀愛宮位，遇到欣賞自己的對象，外表變美、表現亮眼，讓人無法忽略。

唐綺陽分享2023下半年雙子座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍巨蟹座

2023下半年木星進入第11宮，人際關係蓬勃發展，合作、應酬邀約多，社群活躍度高，與奇怪單位合作也是機會所在。冥王星逆回第7宮，合作對象或婚姻選擇的綁定影響自己，逆行會凸顯合作關係的問題，思索斬斷不對的關係。金星逆行第2宮，6至9月財帛宮被觸動，往自己的強項努力發展，得到他人餽贈或酬勞升級。諸星對分與水星逆行，7至10月海內外旅行運強，重拾舊機緣與老朋友、老同事敘舊。8至9月注意交通、訂票、買車等狀況。10至11月，人際關係大開、活躍度高，吸引特別人物注意，有登上舞台的機會。感情方面，戀愛運爆棚，成為魅力發電機，要慎選對象避免爛桃花。

唐綺陽分享2023下半年巨蟹座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍獅子座

2023下半年，6至9月能見度高，受到矚目成為風雲人物，要注意刀火燙傷。木星及天王星在第10宮，5月中後，以意外形式成為焦點，推出重磅作品或身分地位進階，翻轉思維會更受重視。冥王星逆回第6宮，健康上的調整告一段落，工作失去挑戰性，思考新的突破模式，職場上人事斷捨離，重新組織更強的團隊。諸星對分及水星逆行，7至10月，透過他人來檢討價值觀及個人能力，開放思維、與他人溝通來定位自己，虛心檢討能穩住財運。10至11月，因應新身份而做重整，有可能重起爐灶，鞏固團隊有搬遷機會。感情方面，6至9月行情看漲、能見度高，金火在命宮，看重自我表現，11月後桃花運旺。

唐綺陽分享2023下半年獅子座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍處女座

2023下半年木星進入第9宮，海外緣分強，有跨界、跨領域的機會，在文化思想的交流下，體驗茅塞頓開的感受。冥王星逆行第5宮，調整愛情與子女的相處模式，感情好壞瞭然於心，清理關係帶著體悟進下一個階段。金星逆行第12宮，6到9月試圖隱藏之處會被看見，當心被過往得罪之人回擊，對於無能為力之事別太悲觀 ，接觸身心靈將有所收穫。諸星對分與水星逆行，7至10月有合不來的對象出現，感受壓力與拉扯，缺點易遭人檢討，是反省自己的時機。10至11月旅遊運旺，與親朋好友互動熱絡，考試運佳，可準備升學或出國留學。感情方面，6至9月容易有暗戀、秘密戀情，多留心猜不透的對象，年底適合公開戀情，對象有可能是舊識。

唐綺陽分享2023下半年處女座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍天秤座

2023下半年木星進入第8宮，證明自我能力，有身價提升的機會，偏財運佳，備受肯定有市場性，吸引更多合作機會，當心人紅是非多。10至11月注意財務的動盪。冥王星逆回第4宮，長期為安全感而努力奮鬥，終於開花結果，考慮擴張、搬遷為下個階段做準備。金星逆行在第11宮，五花八門聚會增多，有機會認識大人物，8至9月與過去結識的人才重建關係。諸星對分及水星逆行，小心業力爆發，反對者出籠，接觸身心靈能獲得平靜，對職場上錯誤的對象斷捨離。10至11月有機會對外證明自己，財運提升，身價今非昔比。感情方面，6至9月桃花運佳，留意對方隱瞞之處，需三思而後行。

唐綺陽分享2023下半年天秤座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍天蠍座

2023下半年冥王星逆回第3宮，表達溝通能力，從旅行中拓展視野。木星進入第7宮合作運佳，合作對象條件好，需付出代價配合對方，出現意想不到的敵人，要謹言慎行。金星逆行在第10宮，6至9月貴人運旺，與上層及大人物敘舊、重新連結，能夠為事業加分，適合增添貴氣、重塑形象。諸星對分及水星逆行，表面風光受到矚目，言行舉止易被放大、受到檢視，7至10月是非多，要多留意自身表現。10至11月聲勢上揚，吸引更好的合作機會，自我變得更強大，小心溝通避免拉扯。感情方面，土星在戀愛宮位，關係中感受壓力，6至9月有上級或年長的桃花，7至10月認識三教九流的對象，關係分合此時見分曉。

唐綺陽分享2023下半年天蠍座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍射手座

2023下半年木星進入第6宮，職場上扛下任務，展現自己的工作能力，承受壓力也感受到成就感，守護星加持是調養身體的好時機。冥王星逆回第2宮，對金錢有新的體悟，重新思考自我定位及價值，身價不同以往，格局應隨之調整。金星逆回第9宮，6至9月開啟旅遊運，接觸各行菁英，打開眼界、感受不同文化衝擊。諸星對分及水星逆行，7至10月身分角色晉階，對外事業風光，有升官運，對內擔憂家中事務，工作、家庭蠟燭兩頭燒。10至11月，處理健康問題，當心失眠及過勞狀況。感情方面，遇到有想法或背景不同的對象吸引，遠距不受拘束的戀情將更有機會。

唐綺陽分享2023下半年射手座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍摩羯座

2023下半年木星進入第5宮，力求表現被看重，受人稱讚的點很另類，適合懷孕或領養毛孩。自信可增添魅力，吸引優質桃花出現。9到12月處理前任問題，感情問題浮現，也是自我檢討的契機。冥王星逆回命宮，正視自己的影響力，重新調整腳步，聽取他人意見，改變帶來重生的機會。金星逆行在第8宮，身價上漲有偏財運，成績亮眼帶來賺錢合作的機會，小心不當投資會蒙受損失，從危機中學習教訓，改變作風能發展得更好。諸星對分及水星逆行，有旅行、學習及表達自我的機會，各種大小場面皆要兼顧，交通旅遊頻繁能增廣見聞，與學術單位關聯性強。10至11月開啟人際關係，嘗試與不同族群社交，有助提升自己打開眼界。

唐綺陽分享2023下半年摩羯座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍水瓶座

2023下半年守護星在第4宮，房產運佳，思考家的問題，有機會成立公司或轉換跑道，重建家人關係，建立安全感。冥王星逆回第12宮，回顧上半年更清楚未來方向，7至9月委屈之事概括承受，10至12月清除業障，開始真正做自己。金星逆行第7宮，遇到友善或金星類型的合作對象，重拾過往的合作機緣，小心問題之處再度凸顯。諸星對分及水星逆行，合作利多受到禮遇，7至10月，財運好壞端看過往表現，注意合作引發爭議，當心大筆金錢問題。10至11月，表面風光有貴人運，內部受到家的牽絆，衡量家庭與事業的關係。感情方面，9月前愛慕者多，放開束縛有機會發展，9月後桃花來自戲劇性相遇。

唐綺陽分享2023下半年水瓶座運勢。（影片來源／YouTube／唐綺陽官方專屬頻道）

▍雙魚座

2023下半年，守護星7月開始逆行，宜低調沉潛反省自我。木星進入第3宮，貴人來自朋友手足，旅遊運佳，旅途中可發現商機。冥王星逆回第11宮，用新的方式重回舊圈子，人際關係斷捨離，新的人際圈可結識有力人士。金星逆行第6宮，重視健康開始養生，工作得心應手，奠定職場重要性，懂得謙卑有機會升官加薪。諸星對分及水星逆行，7至10月言行易被放大檢視，是為了建立長久的合作關係，處理不當的合夥關係。10至11月，與他人有觀念之爭，表達思想有學術交流的機會，與海外連結性高。感情方面，6至9月有職場戀情，受才華洋溢對象吸引，適合慢慢培養感情，走日久生情路線。