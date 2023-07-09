30輛改裝機車群聚拒檢 逆向跑給警追 囂張影片曝光

桃園市大園區台61線上，9日凌晨3時許有30餘部改裝機車聚集，有民眾將影片po上社群，只見一整群機車竟然因為警方追緝，在車陣中逆向行駛，行徑囂張又危險。最後大園警方共攔查12輛機車，取締12件違規行為。

大園警分局表示，大園及觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路寬廣又直，每逢假日的深夜時段，經常吸引改裝車輛聚集，令當地居民不堪其擾，警方為此在周末例假日深夜時段，編排防制危險駕車勤務，加強線上巡邏，以防改裝車輛聚集競速。

大園分局潮音派出所員警於9日凌晨3時許巡邏時，在濱海路段附近，發現有30餘部改裝機車聚集，噪音聲擾人安寧，員警立即上前攔檢，車聚車輛見狀即掉頭逆向行駛拒絕配合攔查，警方通報線上警網到場攔截圍捕，共計攔查12輛機車，舉發無照駕駛7件、闖紅燈1件、遮蔽車牌1件、照後鏡損壞不修復1件等違規行為，其中2輛汽機車有變更排氣管之情事，警方後續將通報桃園市政府環境保護局及監理單位召回檢驗。

警方強調，執法公權力不容挑戰，呼籲民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，維護道路交通安全。