談到減重，首要想到就是飲食控制，卻常發生明明已經少吃了，體重卻未如預期下降，甚至進入停滯期，讓人不解。對此，營養師顏元瀅指出，往往可能已落入高熱量陷阱，也就是「糖油疊加效應」，常見包括層酥類型食物、單點主食、油炸麵體及鮮奶油甜品。若發現常吃上述這些食物，她也提供3個飲食策略來應對，分別是足夠膳食纖維、增加不飽和脂肪酸蛋白質攝取及選擇充足菜肉飯食物。

顏元瀅在臉書專頁「顏元瀅 營養師」及個人網站撰文，說明糖油疊加效應的熱量陷阱。她表示，澱粉確實會讓血糖上升，但是在正常幅度，關鍵是大量飽和油脂加入，會讓血糖上升波動更劇烈，除了更容易刺激胰島素分泌作用外，還會使更多油脂被儲存進身體裡。且單以糖油疊加食物為正餐，快速上升的血糖，也會容易產生飽足感的假象。

至於日常生活中，常見糖油疊加食物有哪些？顏元瀅列舉以下4類。首先是層酥類型，如蔥抓餅、蛋塔、可頌，油脂來源為豬油、奶油或棕櫚油；其次是單點主食，如炒飯、炒麵、排骨湯麵、粽子，只有大量油脂跟澱粉，缺乏蔬菜與蛋白質。

再來是油炸麵體，如油條、泡麵，澱粉在油炸過程中會吸入大量油脂，為求穩定性，通常也是以飽和油脂為主；最後是鮮奶油甜品，鮮奶油跟奶精都是純油脂，搭配飲料糖分，會讓脂肪快速形成。

如果發現常吃糖油疊加食物，顏元瀅也提供3個飲食策略來應對。其一是，一天至少兩餐要有1～2拳頭的熟蔬菜量，所含膳食纖維有助多餘脂肪排出，但多吃無益適量即可；另外增加不飽和脂肪酸蛋白質攝取，如毛豆、豆腐、豆漿及魚類，協助代謝過量的飽和脂肪，利用飽足感減少糖油疊加食物吃進去的量；最後是選擇充足菜肉飯食物，並有意識的進食。