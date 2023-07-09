高雄一名女子在Line群組「我是高雄人」中結識已婚的謝姓男子，2人相約見面小酌又續攤，凌晨散場搭計程車返家時，同車的謝男竟要求司機開往汽車旅館，最後性侵女子得逞。女子隔天一早發現自己全裸躺在床上，嚇得報警提告。謝男強調，女子當時還配合他脫衣，是兩情相悅，但一審審酌相關證據，仍依趁機性交罪判謝男3年6月。上訴至高雄高分院，法官認為謝男迄今否認犯行、無和解誠意，維持原判，可上訴。

2020年9月。謝男透過Line群組「我是高雄人」公開活動，與該名女子結識，事後2人透過版主撮合私約，女子邀約謝男到自己溫姓友人工作的酒吧見面。凌晨時，謝男與女子及其友人下班，3人到另一家餐酒館續攤。

結束散場時，女子獨自叫了一輛計程車，謝男故作好意、聲稱要同車先送她返家才安心，沒想到途中謝男突然要求司機改去汽車旅館。2人抵達後，謝男趁著女子酒醉意識不清，趁機性侵得逞。

隔天一早，女子被手機鬧鐘叫醒，發現自己光溜溜躺在汽車旅館的床上，謝男坐在旁邊問她「還好嗎？」，嚇得立刻報警，到醫院驗傷提告。

謝男強調，聚會散場時有徵得女子同意才同車，女子在計程車上意識不清，他才問「要不要先找個地方休息一下？」女子點頭後才轉往汽車旅館，2人還一起走進房間。女子一進房就主動躺在床上，2人熱吻一陣，他還問女子要不要「進一步」，女子點頭後才發生關係。發生關係的過程，女子還摟著他的腰。

謝男律師也說，女子並非醉到不省人事，全程均有意識。女子友人天亮時打給她、問她是否已到家，女子還謊稱已經在家裡。

女子表示，當天因為喝下調酒又喝啤酒，搭車時意識已不清，對於去汽車旅館的後續已無印象，但依稀記得謝男問她「舒服嗎？」，醒來時更發現自己幾乎全裸，運動內衣還被掀到胸部上，謝男當時還問她「還好嗎？」。她氣得當場退出群組，前往醫院驗傷提告。

一審法官查出，謝男事後曾傳LINE向女子道歉，強調「我們的事，良心的譴責沒有一時一刻消停過，沒資格要求妳能原諒」、「妳問我能做些什麼，除了能去多找幾個人借一點點錢補償妳，我什麼都做不了」，審酌相關證據，認定女子當時已爛醉，謝男無法證明女子同意發生關係，依妨害性自主罪判3年6月。

謝男不服上訴，高雄高分院認為，女子事後多次質問謝男「有沒有做安全措施」，可佐證女子當時意識確實不清，並未同意謝男發生關係。考量雙方20萬元和解不成，法官認定謝男無悔意，仍維持原判，可上訴。

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