桂格「莓果嘉年華麥片」、「堅果脆麥片」、「藍莓堅果燕麥點心」搭配牛奶優格就能化身清爽早餐，限時特展還有特價好康。（佳格食品提供）

現代人生活步調繁忙，用餐時間也習慣叫外送或是吃即食商品果腹。為了翻轉即食品給人不健康的刻板印象，桂格與得意的一天兩大品牌，即日起至16日於好市多限時特展，推出5款真材實料且兼顧美味、營養的即食產品，包辦早餐到宵夜。

桂格「莓果嘉年華麥片」酸甜的莓果汁完美包覆多彩穀物脆球，搭配覆盆莓、藍莓、蔓越莓、葡萄乾4種高品質果莓，色彩繽紛食慾大增，超過20種多元營養食材加上鮮奶、優格、沙拉，消暑又能補給活力，800g只要299元，十分划算。

桂格「堅果脆麥片」嚴選堅果脆粒搭配「奇亞籽酥片」，獨家10秒冰沖技術，沖入冰牛奶與堅果香氣完美結合，一盒50入只要429元；另款桂格「藍莓堅果燕麥點心」則是嚴選全粒大燕麥片，搭配整顆藍莓果乾與杏仁脆粒，含膳食纖維可促進腸道蠕動，並添加入乳酸菌幫助維持消化道機能，每份熱量不到200大卡，限時特展一盒30入只要499元。

得意的一天「黑啤酒燉豬肉」以特選台灣精釀黑啤酒與豬高湯，加上月桂葉、荳蔻等辛香料熬煮成風味香醇的獨門醬汁，搭配經橄欖油炒過後燉煮到口感軟嫩的豬軟排及彩椒、西芹、鴻喜菇等五色蔬果，帶有麥芽味酒香與鮮甜肉塊、蔬果交織的美妙食感，讓餐桌即刻化身西餐廳，每份可供3-4人食用，現在出發特展每箱3包入僅499元。

此外，得意的一天去年限定上市即造成熱烈討論的美味湯品「番茄燉牛肉濃湯」也回歸登場。入口即化的軟嫩牛腱肉，搭配經由豬骨高湯、去籽去皮番茄、馬鈴薯精心燉煮的濃郁綿密高湯，並以橄欖油及義式香草調味，還可加入義大利麵或沾麵包享用，每箱3包入559元。