重機車摔落路旁果園。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

台3線北上116公里苗栗縣獅潭路段，9日上午11點多，發生一起重機車禍事故，造成1人輕傷、1人重傷昏迷、1人無呼吸心跳，目前傷者都已送醫急救中，詳細車禍原因仍有待警方釐清。

根據了解，事發當時疑似是女名騎士不明原因自摔，結果後方另外2部重機來不及閃避，直接追撞女騎士，車輛也連人帶車摔進路旁果園，女騎士當場昏迷，另2名騎士1人輕傷、1人無呼吸心跳，經消防人員緊急送醫，事故原因正由警方調查中。