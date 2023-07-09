A.new（左起）、HUSH及主持人鄭尹翔出席活動。（新視紀整合行銷提供）

「鐵玫瑰熱音賞座談講唱會」7月起在桃園展演中心起跑，每場針對不同主題邀請專業領域音樂產業人士分享。甫獲第34屆金曲獎最佳華語男歌手獎的HUSH表示，創作過程有時候很像賭博，一個手氣很順，剛好腦袋裡放的畫面很多，可是每當沒有畫面時，自己就會請教好朋友「維基百科」，例如會去看像是細胞分裂、胚胎成長這些過程跟理論，縱然看的內容都很深、很理工、很不浪漫，即使看懂的只有1％，但是當找到一個橋樑連結這些概念與自己想像的畫面，就能寫出自己想要的。

HUSH說，對於寫詞寫不出來的時候也不會硬寫，因為沒有那麼多生活感觸支持自己去完成它的時候，會覺得寫出來的東西也會無法說服自己。談到連續三屆獲得金曲獎肯定表達感謝之意，未來如有機會最想得到最佳作詞人獎，也會在創作上繼續努力。

HUSH也以評審的角度給予2022鐵玫瑰校園組優等獎的A.new音樂上的建議，兩人分享在創作的過程中，一開始都是從「模仿」開始，在一直交叉的過程中找出自己與別人不一樣的地方，過程中建立自我的風格，就像A.new的作品中就可以感受到滿滿的青春賀爾蒙，非常的有年輕世代的氣息，更鼓勵持續進化自己創作作品。