就在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的北約（NATO）峰會召開前夕，法國總統馬克宏明確表示，堅決反對改變北約成立之初所設定的關注目標，把版圖從歐洲轉向亞太地區。

據《美國之音》報導，時值俄烏戰爭進入關鍵階段，以及中國與美歐等國之間的戰略博弈日益激烈之際，北約內部認為，組織與亞洲盟友之間深化合作顯得愈來愈有必要。

「亞太4夥伴」（Asia-Pacific Four）的日本、韓國、澳洲和紐西蘭領袖，將出席7月11日至12日舉辦的北約峰會，這也將是「亞太4夥伴」領導人連續第2年與會。屆時，峰會預計將討論在日本設立北約聯絡辦事處，加強北約與亞太國家之間的聯繫。同時，會議預計將發表一個「亞太4夥伴」與北約的聯合聲明，確認北約將更多地參加亞太事務。《華爾街日報》引用歐洲一名高級外交官的話說，這個聲明將強調深化雙邊合作，以及雙方安全的相互依賴性。

然而，法國對北約在東京設辦事處一事持不同意見。法國官員周五（7日）在愛麗舍宮記者會上表示，「我們原則上不贊成這個議題。」他強調，東京方面尚未就在東京設立北約聯絡辦事處，表示出足夠的興趣。法國的官方觀點是，北約所覆蓋的地理範圍應該僅限於北大西洋地區。該名官員說，「北約就是北大西洋公約組織。」

不過，從目前情勢而言，日方對加強與北約之間的合作，有著濃厚的興趣。日本內閣官房長官松野博一表示，日本首相岸田文雄對日本與北約之間建立更為緊密關係極為重視。松野博一說，亞洲國家領導人訪問北約，凸顯亞太地區和歐洲在安全方面是緊密相連的。

再加上，日方指出，日本正面臨來自中俄的安全威脅，擔心一旦台灣發生戰爭，恐很難置身事外，因此非常希望能夠加強日本與北約的合作。《路透》周五報導指出，岸田文雄前往立陶宛參加北約峰會時，預計將提醒北約領導人在關注烏克蘭戰事的同時，也要警惕中俄在亞洲的活動。

《日經亞洲》也指出，日本預計會在這次峰會上，加入北約的「獨立合作夥伴行動計劃」（IPAP）。按此計劃，日本自衛隊將和北約部隊展開增強雙邊訓練和標準化方面的合作。若有需要，北約部隊將可在日本的造船廠和飛機機庫，維修北約的軍事裝備。

北約祕書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）周六（8日）在布魯塞爾北約總部對《華爾街日報》說，北約現在和將來都依然是「北美和歐洲的一個地區性組織」，「但這個地區面臨全球威脅，我們必須與我們的全球夥伴們一起來面對這些威脅。」