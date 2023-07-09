瘦子（左2）、小春（右）替歐陽靖（右2）慶生。（翻攝自歐陽靖微博）

瘦子、小春參加的愛奇藝《中國說唱巔峰對決2023》最新一集來到「主題對決賽」。節目錄製的前一天，剛好是歐陽靖的生日，李佳隆一臉驚恐地告訴他「小春哥跟瘦子哥好像吵起來了」，他驚訝地問原因，不過對方表示不知情，焦急的他趕緊走到2人休息室，沒想到一開門就聽到生日快樂歌，瘦子和小春拉著生日祝賀布條，讓他又驚又喜，他感性說道：「我40歲才認識你們，希望未來的40年我們都可以保持這段友情。」

本集「主題對決賽」分別為「頭等大事」、「夏日說唱故事」以及「普通情歌」，每個聯盟不限人數上台競技，勝者拿下一條項鍊。節目特別邀請G.E.M鄧紫棋回歸擔任賽事評論員，她曾擔任2屆導師，對rapper的套路相當熟悉，她笑說：「快嘴跟把現場燥起來對他們來說都不難，我更希望看到的是讓我驚艷的舞台。」她也帶來開場表演，帶來西班牙語新歌〈One More Night（不想回家）〉並在歌中秀了西語rap，超強實力讓觀看的rapper們目瞪口呆。

小跑豬聯盟的瘦子在第一輪的主題賽「頭等大事」中選唱了〈太陽〉，這首歌他已經預錄了3次，前面兩輪都因賽制沒有唱到，最後終於成功表演，讓歐陽靖都忍不住笑：「真的是他的頭等大事！」不過最終他以117票輸給了對手小李和法老的139票。

此外，在「普通情歌」競賽環節中，艾熱演唱了〈倒數說愛你〉，他3度走向舞台後方，表情有些怪異地轉回頭，唱到快結束時，穿著白婚紗的老婆突然衝上台抱著他，兩人背對現場觀眾，老婆將手上的捧花丟向後頭，像是又結了一次婚一般，畫面相當溫馨浪漫，演唱結束後他說：「嚇死我了，我以為我的新娘今天不會出現」。

艾熱解釋，其實他原本預設老婆會在盡頭等他，由他牽著對方的手走到前方，沒想到正式表演時，老婆卻都沒有現身，「那一刻我腦子有很多波瀾，但我只能用微笑，還有肌肉記憶的演唱來掩蓋我腦中所有的困惑」，直到老婆衝向他，心中的大石頭才放下，「促成這個舞台更加戲劇化。」鄧紫棋看完表演哀怨地表示，為什麼都沒有男生寫歌給她，從小到大都是她寫給別人，「我看了表演就在想，為什麼都沒有人為我營造這樣的舞台、為我寫這樣的歌，我非常羨慕嫉妒恨！」