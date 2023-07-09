美國財政部長葉倫8日熱情、友善地與大陸國務院副總理何立峰握手。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）昨（8）日在北京會晤大陸國務院副總理何立峰，她被捕捉到初見何立峰時，至少三度對著何立峰微微欠身「鞠躬」、展現友善姿態，此舉被美國網友砲轟「讓美國丟臉」，專家也批評美國官員是不會鞠躬的，看起來就像葉倫被何立峰召見。

US Treasury Secretary Janet Yellen commits ‘embarrassing’ bow during Beijing visit: ‘Never, ever, ever’ https://t.co/tCS1xQabTD pic.twitter.com/p4urylFGVa — New York Post (@nypost) July 8, 2023

綜合福斯新聞網（Fox News）、《紐約郵報》（New York Post）報導，8日葉倫訪問北京第三天，她與大陸國務院副總理何立峰會面，畫面顯示，身材明顯矮小許多的葉倫一進入會議室，就伸長右手緊握何立峰的手，何立峰同樣伸長手回握。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）8日會晤大陸國務院副總理何立峰時，熱情、友善與對方握手，被認為至少三度對何立峰「鞠躬」。（圖／路透社）

不過除了握手，葉倫同時間還至少對著何立峰微微欠身、鞠躬三次，整個人的上半身明顯向前傾，她點頭致意時，頭仍一邊抬高盯著對方的眼睛看，讓兩人相當懸殊的身高差距更為明顯，畫面也可見何立峰一度向後退一步，讓葉倫有足夠的空間。

葉倫的舉動讓批評者砲轟美國在向北京示弱，美國前總統小布希（George W. Bush）時代的白宮高階官員布雷克曼（Bradley Blakeman）表示，美國官員「永遠、永遠、永遠」不會鞠躬，他描述畫面就像葉倫「被召喚」至何立峰的辦公室。

專精中國法律與政府的紐約大學榮譽退休教授孔傑榮（Jerome Cohen）也認同：「鞠躬不是可接受的一項禮節。」

作家莫瑞（Max Murray）在推特發文指出：「她不明白，作為美國官員，鞠躬違反禮節，他們不會回報的，他甚至後退，給她更多空間卑躬屈膝。」另一位作家雷西（James V. Lacy）表示：「葉倫在中國的出錯，對周一早晨的美股沒幫助，回家吧，珍妮特！」

The village crazy lady goes to China. She did not realize bowing as an American official was a breach of protocol. They don’t reciprocate. He even backs away to give her more space to kowtow.https://t.co/FXHdO6Cii1 — Max Murray (@MaxMurrayTweets) July 8, 2023

部分美國網友也砲轟葉倫的舉動讓美國「丟臉」。