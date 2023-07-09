華語樂壇天后「CoCo」李玟5日輕生驟逝，享年48歲，震驚演藝圈；而曾擔任李玟婚禮歌手的西洋天團黑眼豆豆（The Black Eyed Peas）主唱威爾（will.i.am），於日前在倫敦開唱時，在台上表達痛失好友的心情，直呼「李玟，我們想念妳，我們愛妳！」

黑眼豆豆近日在倫敦開唱，當準備帶來〈Where Is The Love?〉歌曲時，他們邀請台下所有觀眾都拿出手機打開手電筒，而威爾則感性說道：「李玟，不論妳在哪裡，我們都會永遠愛妳，我們為妳的精神祈禱，為妳的終點和旅途祈禱，不論妳受到什麼傷害，我們祈禱妳的精神是自由的」。

威爾表示，當深陷低潮時不要輕忽，心理健康是非常重要的，而「愛」是幫助這些地人的方法「去愛他們！去感謝他們！當人們遭遇困難，請富有情感和充滿耐心，若你們不能陪在那個人身邊，請向他身邊的人求助，我們愛妳，李玟，所有遭受焦慮恐懼的人們，你不是一個人，我們愛你，請跟我們一起說愛」最後威爾高喊「我們愛你李玟」、「李玟會跟著我們一起唱的」。

影片曝光後，讓李玟的粉絲相當激動「到現在都不敢相信」、「剛剛還在看〈月光愛人〉，真的不真實，仍然覺得不是啊…就是不想相信啊」、「只要我不相信，我的偶像就還在的」、「大家都很愛妳，妳看見了嗎」、「她永遠與我們同在」。

事實上，李玟2011年舉行婚禮時曾邀請黑眼豆豆來演唱表演，兩人也因此成為好友，過去威爾舉辦慈善演唱會時，李玟也受邀共襄盛舉，當時她也開心表示：「相當以威爾為榮」。

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