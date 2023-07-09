便祕自行灌腸差點沒命，大陸浙江杭州一名男子長期便秘，吃藥也沒用，於是自己DIY用塑膠管插肛門灌腸，但太用力插導致腹部疼痛，忍了2天送急診，結果醫師檢查發現腹部堆積大量膿液，診斷為腹膜炎、伴有結腸穿孔、感染性休克，經手術才撿回一命。

大陸媒體《快科技》報導，浙江近日一名男子因為長期排便困難，吃藥效果也不佳，突發奇想自己用塑膠管插肛門灌腸，結果用力過猛導致塑膠管插得太深，男子雖腹部疼痛但未立即就醫，忍了2天痛到受不了才送急診。

經過醫師檢查發現，男子腹部堆積大量膿液，腸道水腫嚴重，診斷為腹膜炎，還伴隨結腸穿孔、感染性休克等，立刻手術才搶回一命，目前男子生命跡象平穩，持續治療中。

醫師表示，灌腸方法不當，會導致肛門局部受損，灌腸液可能污染尿道或陰道而感染，嚴重者甚至引發腸穿孔等併發症，此外，灌腸液灌入過量，還可能被腸胃吸收，引發心衰竭，電解質失衡等。