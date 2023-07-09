9日落成典禮彰化縣長王惠美、市長游振雄等人與會，王惠美說，目前縣內已有45處兒童遊戲場通過檢驗，未來還有多座大型公園將落成。（吳建輝攝）

公園名稱由公所網路徵選，最終由「兔馬鹿公園」(Tomorrow Park)勝出，意指公園在兔年落成，加上希望公園能讓民眾流連忘返，讓大家明天(Tomorrow)還想再來玩。（吳建輝攝）

勇氣挑戰高塔是9.6公尺高的球型高塔，利用地形及遊具本身高度創造攀爬到達頂端俯瞰公園，再從滑道下來真的需要很大的勇氣。（吳建輝攝）

由彰化縣政府與員林市公所合作打造的「兔馬鹿公園」正式啟用，其中最受矚目的莫過於場內高9.6米的高塔溜滑梯，挑戰小朋友的體力與勇氣，9日落成典禮彰化縣長王惠美、市長游振雄等人與會，游振雄說除兔馬鹿外，接下來還有龍燈、公19及百果山等公園會完工，要讓員林成為所有小朋友的快樂天堂。

「兔馬鹿公園」前身是「公14公園」，為傳統簡易的休閒運動公園，縣府與公所合作以消防為主題設計，結合全齡共融、無障礙遊戲設施等，公園名稱由公所網路徵選，最終由「兔馬鹿公園」(Tomorrow Park)勝出，意指公園在兔年落成，加上希望公園能讓民眾流連忘返，讓大家明天(Tomorrow)還想再來玩。

王惠美表示，兔馬鹿公園是員林市第一個共融式遊戲場，由縣府挹注2300萬元、公所1250萬元，總經費3550萬元，充分展現縣府和公所合作的最佳典範，園區內有兒童遊戲區、戲沙區、樂齡體健設施以及大型滑梯和攀爬架等。

其中，勇氣挑戰高塔是9.6公尺高的球型高塔，利用地形及遊具本身高度創造攀爬到達頂端俯瞰公園，再從滑道下來真的需要很大的勇氣，能讓小朋友能挑戰體能及膽量，刺激又好玩；王還說，目前縣內已有45處兒童遊戲場通過檢驗，未來還有多座大型公園將落成。

游振雄表示，「兔馬鹿公園」終於落成，家長再也不用帶孩子到外縣市遊玩，感謝王惠美縣長縣府團隊這些年對員林建設推動的支持，未來還有即將完工的龍燈公園、興建中的公19、寵物運動公園、百果山遊憩區等，要讓員林成為所有小朋友的快樂天堂。