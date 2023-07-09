每個城市、區域都有各自的特色，一名網友表示，身為新北市人從未去過汐止，問汐止有什麼特色？貼文引發在地人感嘆「汐止真的沒什麼好好玩的」、「汐止這麼廢，房價依然嚇死人」，但也有人透露汐止有夢湖和茄苳瀑布等自然景觀，也有遠雄廣場及好市多可以逛街購物。

原PO近日於PTT八卦版指出，住在新北市多年，卻從來沒有去過汐止，不知汐止有什麼特色，「住新北那麼久沒去過汐止正常嗎？」

貼文釣出不少汐止人搖頭，「汐止沒什麼地方值得去，我汐止人」、「真的沒什麼好玩的，我也是汐止人」、「汐止這麼廢，房價依然嚇死人」、「汐止沒電影院和捷運，也沒也特色小吃」、「誰會特別來汐止？別鬧了」、「汐止大多是要去基隆時經過吧」。

但也有部分人點出汐止特色，「以前有帶女生去過夢湖」、「汐止有一間越式料理滿有名的，上網搜尋就找得到」、「汐止有好市多啊」、「汐止只去過遠雄廣場跟好市多」、「汐止就新山夢湖」、「茄苳瀑布騎車可以到」。