台中一名男子發現，妻子經常與一名潘姓男子對話曖昧，男方還會傳裸照給妻子，讓他覺得配偶權遭到侵害，憤而控告潘男求償150萬元。台中地院審結，判潘男須賠償50萬元為適當。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與女子小花（化名）為夫妻，而謝姓男子明知小花已婚，卻主動找小花聊天、談心，每日點開訴說情意，傳送示愛的的文字訊息，還傳送自拍裸照與小花表白，與小花於2021年1月至4月交往，人夫認為謝男的行為明顯侵害了他的配偶權，依法求償150萬元。

對此，謝男表示，他不爭執與小花交往一事，但認為人夫求償的金額過高，且他與小花分手後，2人就再也沒有聯繫，他也沒有做出騷擾人夫的行為，反而是小花騷擾他和他的家人，希望法院能駁回人夫的請求。

台中地院審結後，法官認為，謝男確實在小花婚姻存續期間，做出侵害配偶權的行為，明顯逾越正常男女交往分際，足以破壞人夫的配偶身分及婚姻幸福美滿，人夫求償有理，審酌後判謝男須賠償50萬元。可上訴。