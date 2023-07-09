衛視中文台《歡樂智多星》日前錄影邀請楊子儀、唐治平、鄭靚歆、許博維與曾子余、許瀞蔆、徐謀俊、宜芳分成兩隊在新賽制單元進行PK！在運動競賽節目表現出色的女星鄭靚歆帶著妻子Aky到攝影棚，她們原本預計錄影當天要去登記結婚，決定先上節目搶結婚禮物，再去戶政事務所登記結婚，身為隊長的楊子儀也被喜氣感染，率隊先在「生存之站」單元獲勝，更在「88秒追分」單元裡，面對三位魔王豪不懼色，22題裡答對19題，而且各題都是秒答，順利幫鄭靚歆拿到結婚禮物。

鄭靚歆一開始訪問時說到跟交往三年多的Aky，原本是要在錄影當天去辦結婚登記，因為要參加《歡樂智多星》錄影特別延後，等節目錄完就直接去戶政事務所登記，讓主持人胡瓜開心地笑說：「你就知道藝人賺錢一定第一，什麼事都能排除萬難！」即將新婚的鄭靚歆也霸氣回應說：「要先來拿獎金再結婚！」目標要把獎品當禮金帶回家，讓胡瓜也大氣回說：「我們包禮金給他！」讓現場滿溢喜事氛圍。而且原本在場外的Aky在胡瓜的邀請下也大方入鏡，當她走到鄭靚歆身旁時，鄭靚歆立刻甜蜜擁吻羨煞眾人，兩人也透露婚後計畫將去一趟Aky的家鄉德國，除了度蜜月外也會在德國再進行一次婚禮，讓胡瓜不禁稱讚兩人是很幸福的一對，Aky一聽也面露燦笑開心回應：「超幸福」。

《歡樂智多星》「生存之站」單元賽制改版更刺激精彩，兩隊在共9題的題目中，搶得主導權的隊伍可以指定敵方隊員來答題，直到敵方答對為止，答對後可以反指定對手隊員上場答題，而9題答完後，優勝隊伍每多一人生存，就能在魔王挑戰賽「88秒追分」單元多加5秒答題時間，最後魔王挑戰賽「88秒追分」單元，兩隊都可以上場，只是獎品等級大不同。節目進行時，楊子儀與曾子余身為兩隊隊長，因為私下交情不錯，上節目也特愛鬧對方，一開始都互相指定對方答題，楊子儀甚至還指定曾子余上場兩次，曾子余第二次在答題區準備答題時，楊子儀擔心他沒站好位置，趕緊把他拉到定位，看得出節目效果歸節目效果，私下還是會關心對方的。而鄭靚歆上場答題時，公布正解前主持人胡瓜還故意開玩笑說：「另一半在下面等他」，讓鄭靚歆一度有點擔心，不過後來發現原來是胡瓜做效果而已，順利答題成功的她開心地跟隊友擊掌慶賀外，還不忘偷偷對台下的AKY遞送手指愛心，頻頻放閃。

最後的魔王挑戰賽「88秒追分」單元，身為隊長楊子儀被推派上場，楊子儀上場前就對著鄭靚歆喊話說：「為了妳的結婚禮物！」面對三位魔王楊子儀答題氣勢完全不虛，連澎湖群島是由幾個島嶼組成、米勒畫作「拾穗」有幾位農婦，他都能秒答，為了幫鄭靚歆搶結婚禮物楊子儀可謂是火力全開，22題裡楊子儀共答對19題，而且幾乎都是秒答，最後楊子儀獲勝時全場歡呼，連三位魔王都佩服不已大方鼓掌，楊子儀當下也掀起袖子，讓大家看看他的雞皮疙瘩，笑說：「壓力好大，我都發抖了」。本集將於7月10日(一)晚上7點播出。