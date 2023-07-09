南投縣大眾愛心會9日於草屯鎮敦和宮廣場舉辦捐血活動，今日7點50就來排隊卡首位捐血的李大哥（右1）已累計捐血180多次。（潘虹恩攝）

南投縣大眾愛心會9日於草屯鎮敦和宮廣場舉辦捐血活動，邀集多組公益團體響應，於現場義剪、發放物資。（潘虹恩攝）

近日全台鬧血荒，尤其以台中和高雄捐血中心庫存嚴峻，南投縣大眾愛心會9日於草屯鎮敦和宮廣場舉辦捐血活動，9點半至中午，已有近百位民眾響應，為補足血庫盡心力；今日7點50就來排隊卡首位捐血的李大哥表示，他已累計捐血180多次，未來也會一直捐下去。

供應台中、南投、彰化和雲林血液的台中捐血中心9日血液庫存僅剩3.8天，其中A型與O型庫存屬於「急缺」，分別僅3.4天與3.5天，而B型庫存約4.2天，AB型庫存則有6.2天。台中捐血中心指出，天氣炎熱或是下雨都會影響到民眾出門意願，進而影響捐血量，加上暑期國人出遊以及學校放假，也會有所影響。

為了為補充血庫盡一份心，南投縣大眾愛心會9日在草屯鎮敦和宮舉辦捐血活動，並聯合多家公益團體於現場進行義剪、捐贈物資等活動，也聯合商家免費提供麵線、豆花給民眾享用，場面熱鬧。9點半自中午已有近百位民眾響應登記，捐血量更突破1萬c.c.，相當踴躍。

現年57歲的李大哥因上午有事，7點50分就來卡第1位，展現響應捐血的決心。他說，他從20多歲當兵時就已養成捐血習慣，目前已累積捐血180幾次，「想法很簡單，捐血有益身體健康又可以助人」，現在固定每3個月捐500c.c.，希望幫助更多人，未來也會一直捐下去。

南投縣大眾愛心會創會長莊嬿樺說，南投縣大眾愛心會自2000年創立，平時服務包括棺木捐贈、急難救助等，近4年來每年7和12月都會固定舉辦捐血活動，近日血庫缺血，「大家的『熱血』可以換得多1個人的希望和健康」，感謝這麼多民眾響應。

福爾摩沙全台美業公益義剪團長黃麗敏表示，團隊中都是業界的老闆、設計師，今日響應捐血同時舉辦義剪，希望可以拋磚引玉。