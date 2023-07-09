「吉哆火鍋百匯」開創台味趴，引進９個品牌的熱門台味商品，包括頂呱呱炸物也在內。（錢都餐飲集團提供／朱世凱台北傳真）

餐飲業績在疫後逐漸回溫，趁著暑假家庭客用餐需求增加，以驚豔感官的新品跳脫框架引人矚目。拿坡里炸雞專賣店就宣布開賣「咖哩飯」，讓人忍不住多看幾眼；火鍋店「吉哆火鍋百匯」則開創「台味趴」，引進９個品牌的熱門台味商品，吃火鍋也能品嘗到乾拌餛飩、水晶餃等好料。

拿坡里炸雞專賣店推出咖哩飯， 將招牌炸物的酥脆口感與濃郁咖哩的香氣融合，一共有四款包括「菲力豬排咖哩飯」、「唐揚雞咖哩飯」、「酥炸棒腿咖哩飯」和「酥炸時蔬咖哩飯」。即日起凡點購咖哩飯系列商品，即可6折加價購原價25元飲料一瓶。

「菲力豬排咖哩飯」、「唐揚雞咖哩飯」和「酥炸棒腿咖哩飯」都將拿坡里招牌炸物作為主餐，原價199元，現在只需嚐鮮價149元。「酥炸時蔬咖哩飯」內含五種時蔬，每一口都能品嚐到清甜和清爽的食感。原價179元，現在只需129元。

「吉哆火鍋百匯」去年推出「台味趴」，受到熱烈歡迎，今年再次回歸，與眾多知名品牌異業結盟，第一波就推出高達９個品牌的熱門台味商品，民眾不用大老遠東南西北奔跑品嚐這些排隊美食，第一波的合作品牌暨品項包括「李溪口」黑豬肉香腸、「菜市仔嬤」乾拌餛飩、「林場肉羹」古早味肉羹、「阿蘭姊小吃店」水晶餃、「呷七碗」油飯、「頂呱呱」炸物及紅茶雪泥等系列商品、「鮮芋仙」芋圓及仙草、「香茗茶行」洛神花茶及焙香烏龍茶、「芳苑冰棒」古早味冰品等。

品牌表示，第一波將從即日起開跑至9月中，另同步推出多樣古早味主廚私房料理，像是白糖粿、潤餅、麵茶霜淇淋等宣揚傳統台灣味。