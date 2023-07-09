好市多進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」產品遭驗出環氧乙烷致癌物質，引發各界討論，高市府衛生局抽驗產品檢出環氧乙烷1.277mg／kg，將依食安法處以6萬元以上罰鍰。台灣消費者保護協會指出，若業者沒提出妥善賠償，不排除協助消費者提出團體訴訟。

高市府衛生局27日接獲食藥署通知便派人稽查，經查好市多已下架該產品並停止販售，現場抽驗產品後檢出環氧乙烷1.277mg／kg，將依食安法處以6萬元以上罰鍰，但因本案業者尚未完成意見陳述，審酌整體違規事證後將評價罰款金額。

台灣消保會今表示，很遺憾聽到好市多進口商品含有致癌物，「環氧乙烷」會引起頭痛、噁心、嘔吐等症狀，甚至會增罹患加乳癌、血癌的機率，消保會訴求業者除了原價退費外，更應依照消費者保護法規範賠償商品原價1到5倍範圍內至少退回3倍費用，若消費者已經食用，勢必影響其生活品質，精神賠償應至少2萬元。

另外，業者應檢視對採購產地的相關法令標準，並嚴格遵守台灣法令，也希望政府有所作為，對於業者一再違規，絕對不能縱容。如果業者沒提出妥善賠償，台灣消保會不排除協助消費者提出團體訴訟。