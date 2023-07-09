好市多「Formaggio油漬摩佐羅拉乾酪」產品抽驗檢出環氧乙烷，依規定輸入報驗不合格者一律退運或銷毀，並未流入市面，台南市政府衛生局今日前往台南店稽查該產品其他批次流向，目前該款產品其他批次已無庫存，下架數量0，至7月8日共計回收0.49公斤，另也已電話聯繫68名會員召回該產品並接受退貨。

衛生局長蘇世斌今天率領稽查同仁會同消保官到台南店調查該款產品其他批次流向，確認該款產品其他批次（有效日期2023／07／7、2023／07／19）都已無庫存，衛生局也要求業者進行自主管理及退貨事宜，以維護市民權益。

蘇世斌表示，台灣目前未核准環氧乙烷作為農藥使用，亦未准許使用環氧乙烷氣體作為食品消毒用途，如殘留農藥含量不符農藥殘留容許量標準者，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者6萬元以上2億元以下罰鍰。