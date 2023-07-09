現場可體驗到地土耳其咖啡。（板橋區公所提供）

現場有最受小朋友喜愛的小火車和旋轉木馬。（板橋區公所提供）

「2023板橋夏日嘉年華」首發玩轉異國趣昨（ 8）日率先登場！新北市板橋區公所連續3周在板橋府中廣場舉辦夏日活動，以繽紛多元異國文化揭開序幕，接力登場有7月14、15日的親子電影院及7月22日歐陽慧珍舞蹈盛宴，為孩子與家長打造充滿樂趣並具教育意義的夏日樂園。

活動在板橋區長陳奇正與8位身穿異國服飾的小朋友走秀拉開序幕，現場除了有道地土耳其咖啡及泰國摩摩喳喳、香茅炸雞翅等特色飲食文化分享，還有日本及韓國傳統服飾體驗、13國異國風情趣味市集及舞台區精彩演出等，現場更布置小朋友最喜愛的旋轉木馬和小火車。此外，500份東南亞的傳統點心「娘惹糕」，憑5、6月及7、8月的發票即可兌換，募集的發票將全數捐給「伊甸社會福利基金會」，讓愛永續。

陳奇正表示，暑假是孩子們最期待的假期，兩個月的休息時光也為家庭共創美好回憶提供機會，本次活動為孩子和家長帶來一個充滿歡樂、知識與多元文化的精采盛宴，期望透過打造夏日親子互動環境，讓大小朋友在遊玩的同時，使親子關係更為緊密，並透過豐富有趣的系列活動，培養對多元文化的包容與尊重。

板橋區公所表示，親子電影院及舞蹈盛宴將接力登場。7月14日及15日晚間7時府中廣場將搖身變成星光電影院，14日播放「小小兵2」，15日播放「米家大戰機器人」，兩部都是適合闔家同樂的親子動畫片，每場次有300份爆米花及飲料免費發放。7月22日晚間7時則由歐陽慧珍舞蹈團壓軸登場，將府中打造成舞夜場，從異國風情到台灣傳統歌謠曲目演繹精心編製的舞蹈作品，邀大家一起品味傳統與創新的舞蹈藝術之美。