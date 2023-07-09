洋基球星賈吉受傷，無法上陣打明星賽。（美聯社資料照）

紐約洋基今年星光黯淡，即將登場的明星賽僅有投手寇爾（Gerrit Cole）1人代表球隊，高票入選的「法官」賈吉（Aaron Judge）還在養傷，他甚至也可能不會前往西雅圖的賽場。賈吉說：「這是個特殊的榮譽，球迷們會想見到他們票選出來的人，所以我們還在討論。」

賈吉可以前往西雅圖賽場當個觀眾，或是在家裡繼續療養右腳的傷勢，他表示還得與妻子莎曼珊（Samantha）討論，他認為早日返回球場始終是首要任務。他現在可以在無重力跑步機上訓練，做簡單的傳接球和定點擊球。

雖然無法上場比賽，賈吉說親自到賽場也有個好處，因為他想找球星們聊天。「我每年會期待的是這個和其他球星交流的機會，如果他是新人，就聊聊他的經驗，請他分享學到的東西。如果是資深球員，很可能是他們最後一次參加明星賽，我能從他們身上獲得一點智慧。我很享受看到許多不同面孔，同時又能在球迷面前比賽，這是最棒的事。」

洋基唯一的球星寇爾在明星賽前擊退小熊拿到第9勝，他賽後說很期待參加明星賽，因為他的小孩已經成長到會看比賽的年紀，他也希望自己被選為美聯先發投手，他過去從沒被選上過。今年明星賽的大贏家是遊騎兵與勇士，兩隊差不多各自包下了美聯和國聯的內野位置，明星賽幾乎成為遊騎兵與勇士的跨聯盟對戰。