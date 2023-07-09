劉奕兒劇中向張立昂告白。（三立提供）

劉奕兒劇中向張立昂告白、親吻。（三立提供）

三立、華視愛情輕喜劇《鬼之執行長》10日起劇情將有大轉折，劉奕兒假戲真做愛上訂定戀愛契約對象張立昂，當知道對方計畫前往東南亞拓展業務，兩人可能提前結束合約，劉奕兒決定鼓起勇氣向張立昂告白。現實中的劉奕兒2017年認愛洪金寶兒子洪天祥（Jimmy），兩人談遠距離戀愛多年，她覺得這需要非常強大的信任，安心及安全感非常重要，不然感情不可能會長久，「心理連結是最重要！」

拍這場告白戲，整個氛圍很浪漫，張立昂坐在鞦韆上，劉奕兒也換上女裝重回女兒身身分，彎腰主動親吻張立昂，但現場一堆蚊蟲，又有「小強」經過，她就看著牠們活生生從旁邊經過，還不敢叫出來，笑說圍觀超多的就是蚊子和蟑螂。劉奕兒很欣賞劇中角色勇敢的表現，因為之前是暗戀，覺得能把愛說出來真的很棒。談到吻戲，她笑說都是張立昂在「操控」，自己只有努力配合拍攝，兩人都感覺彼此默契真的很好，「滿自在舒服的！」只是鞦韆太低，劉奕兒身高很高，得一直要很彎腰，才能嘴對到他的臉。

對於女性是否該主動告白，劉奕兒笑說碰到喜歡的男士自己可是很被動的，暗戀這部分跟靜岑這角色很相像，因為太膽小，欣賞歸欣賞，如果男生不表示那就耗下去當朋友吧，也不特別去強求。她說自己是喜好很明顯的人，只要開心就會一直笑，有趣就會一起跑去玩，因為自己常搞失聯，願意留下來一定有一樣的價值觀，是理解她的人，「愛情與友情都不會強求，所以自己朋友也不多。」看她直接反應，男生就應該會知道，但真遇到很喜歡，應該還是會多分享一下自己。

張立昂外型帥氣，大家以為他被女生告白的機會應該不少，但他笑說經驗真的不多，只有學生時期曾有女生遞情書給他，眼睛一直看著他，他當下也一直盯著，結果兩人都愣住後就趕快跑走。要是現在遇到，他說：「我就會謝謝她，試著建立朋友的關係，如果真不喜歡，就用朋友方式相處。」劇中被劉奕兒告白，張立昂笑說：「如果喜歡那個女生，女生主動告白，男生真會省很多力。