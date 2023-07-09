彰化縣政府旁台灣中油彰化中山路站出口臨中山路，因畫設的網狀線與雙黃實線幾乎重疊，導致不少駕駛人在穿越時遭警方攔查告發，每月達上百件，曾遭開單的駕駛控訴網狀線就像「漁網」開過就被抓，對此公路總局表示將研議處理。

事實上台灣中油彰化中山路站旁路口車流量大，出口就是縣府旁中山路，對面還有縣農會、行政執行署彰化分署、郵局等，一旁還有華山路與南郭路等要道，原畫設網狀線是想方便加油民眾車輛進出，不過時常有駕駛貪圖方便，直接穿越造成交通大打結。

據了解，雙黃實線約半年多前才畫設，主要是為避免加油車輛穿越馬路，因此禁止出站的車輛直接穿越中山路，加完油的車主必須繞道下個路口才能迴轉，且從中山路南下的車輛，也不能直接左轉進入加油站。

但網狀線幾乎與雙黃線重疊，不管是從中山路往南行、往北行，或是從加油站出口出來，因視角差根本難分辨，要從加油站對象才能隱約看到雙黃線與網狀線重疊，因此讓駕駛痛批根本是陷阱，這個網狀線就像漁網一樣，開過去被抓。

警方表示，該路口曾與公路總局、民代及中油人員現勘，當時建議在出口設置告示牌來提醒駕駛人勿穿越馬路，但中油至今仍未設告，強調警方依法告發；中油則表示，中油無法在路口設置大型告示，不過有在出口處設三角錐，一旁咖啡廳也有告示牌，還是希望公路總局能想辦法。