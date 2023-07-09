屏東大學文化創意產業學系今年首次參加「金犢獎」，即拿下1座大獎及2件優勝獎。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東大學文化創意產業學系今年首次參加「金犢獎」，即拿下1座大獎及2件優勝獎。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東大學文化創意產業學系今年首次參加「金犢獎」，由教授葉晉嘉與助理老師谷嫚婷帶隊參賽，結果成績斐然，一次拿下1座大獎及2件優勝獎，當中由同學徐薇閔、林郁宸、徐閔詩以「浴望不失旺」在10萬1500件作品競爭中，榮獲最終大獎商品設計類全國第2名。

屏東大學表示，文化創意產業學系今年是第1次參賽，在得獎率不到5％的情況下，總共參賽19組獲得22項入圍獎，屏大同學的入圍率高達90％，入圍作品涵蓋企業品牌形象廣告設計、文創商品設計、城市旅遊形象設計、電腦主機殼造型設計、跨境等項目，在技術類也有入圍最佳美術設計、最佳文案對白等平面與非平面項目，展現屏東大學多元的創意軟實力。

當中獲得商品設計類全國第2名的徐薇閔、林郁宸、徐閔詩表示，「浴望不失旺」這件作品選定「IP周邊商品」為設計主題，將大家熟知的旺旺零食產品質變轉化為沐浴球產品，以極簡設計及創意的發想，打破一般人對於「零食」與「沐浴球」的既定印象。

學生們說，趣味呈現2者連結後的化學反應，也吸引消費者購買的「浴望」，很開心這個構想能獲得評審的青睞，非常感謝老師的指導。另名同學黃振詠則以作品「再小的細節都不放過」，獲得優勝品牌形象廣告設計獎的優勝與對白技術獎。

「金犢獎國際競賽」已承辦32年，全球每年有10萬件、1400所學校、超過50萬師生參賽，包含來自美國、德國、韓國等地學生。今年參賽件數更是創下10萬1500件的歷史新高，因其設計創意活躍，參賽者精銳盡出，有「青年創意奧斯卡獎」美譽之稱。