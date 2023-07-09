侯友宜再度向韓國瑜道歉了 承認4年前幫忙不夠：很歹勢 @ChinaTimes ​

國民黨2024總統參選人侯友宜今（9）日出席土城宜蘭同鄉會時，首度對前高雄市長韓國瑜道歉，並稱4年前幫的忙不夠多。對此，資深媒體人韋安提及2018年6月1日時，侯友宜曾對韓國瑜雪中送炭，如今侯在公開場合正式道歉，他認為「韓應該會放得下」。

今日在土城宜蘭同鄉會上，立委參選人林金結提及4年前的總統選舉，因他努力不夠導致國民黨候選人韓國瑜在土城輸3萬票，並鞠躬道歉；侯友宜也在致詞時表示，4年前總統大選自己幫忙不夠，對韓以及林感到抱歉。

韋安今於臉書提及此事時，指出韓國瑜、侯友宜是有革命情感的，且在2018年6月1日，侯就曾前往高雄陪韓掃街拜票，算是在韓最需要的時候「雪中送炭」；而對於侯今在公開場合為往事正式道歉，韋安強調，韓應該會放得下，「曾經相濡以沫，豈會怨懟難解？」

侯友宜在2020總統大選時，被質疑未積極協助韓國瑜，且婉拒擔任韓的新北競選總部主委，令不少韓粉不滿。兩人今年7月1日於國民黨黃復興黨部成立67週年會慶暨動員大會上同框，當時侯僅表示「上一次戰役讓韓國瑜身心俱疲」，未直接向韓致歉，如今侯正式向韓道歉，是否能逆轉選情，外界高度關注。