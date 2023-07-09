環保署7日針對基隆四接環評審查，中途改以視訊續行會議，在罵聲中「擇期再審」，更引發審查黑箱的爭議。環保署今(9)日再強調，上次的安排是為了考量各單位的發言，以及讓評委能公正客觀進行審查，該案之後仍會以延期會議形式召開。

環保署和台北市兒童新樂園今日共同舉辦「神奇轉生之旅」親子舞台劇首場表演及發布記者會，環保署副署長王雅玢受訪表示，針對環評會議的安排，本來就有很多方式及備案來因應當時的狀況來調整，但無論何時再召開，都希望會議能兼顧各團體的立場和發言，「安排過程造成誤會相當不好意思，針對程序一定會再檢討」。

外界也好奇，本屆環委任期將在7月底結束，四接審查是否會在本屆審查完畢？亦或是變成下屆環委的課題？王雅玢指出，對該案並沒有設定要何時完成審查，會議的安排必須根據環委時間，以及開會人數是否族更等。

環保署綜合計畫處副處長徐淑芷強調，本案審查的程序都是取得專案小組委員確認才召開審查會，也就是程序認定無誤才會進入實質審查，這次開會的變動是為了尊重所有意見，也為了讓委員能夠公正、客觀的進行審查，但登記發言者也需要按照議程發言。

徐淑芷說，下次的審查會議仍以延續會議的型式召開，已登記但未發言的民眾則接續發言。