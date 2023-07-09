女星唐玲2019年罹患胃癌，歷經8次化療，後來卻發現癌細胞轉移到4期，只好切除子宮、卵巢和胃保命，目前仍在治療及休養中。過去她曾接受了多次抗生素治療，今年2月驚傳幽門桿菌復發，已經使用到第三線抗生素，但幽門桿菌反而越來越多，沒想到近日她再度檢查時，卻意外發現幽門桿菌消失了，連醫師都相當震驚。

唐玲在臉書上透露，「之前發現胃裡復發的幽門桿菌，已經使用到第三線抗生素，不但殺不死反而愈來愈多」，然而最近一次檢驗卻顯示她的胃鏡切片樣本呈陰性，碳13吹氣測試也未檢測到幽門桿菌的存在，「確定目前在我的胃裡面，找不到幽門桿菌的蹤跡，這真的是太神奇了⋯⋯我問醫師這怎麼回事？？？醫師無從回答。」

事實上，胃癌患者80%都曾感染幽門桿菌，研究也已確認幽門桿菌會導致胃癌，雖然所有醫師都建議要消滅幽門桿菌，但唐玲過去的殺菌療程都是失敗，用盡方法想找到適用的抗生素，甚至自願加入台大的實驗療程，沒想到在取樣時看到這個奇蹟般的結果，唐玲坦言雖然在這段期間「做了一些事情」，但詢問醫師是否與幽門桿菌的消失有關，醫師表示沒有證據顯示兩者之間存在關聯。

唐玲一直以來都以正面積極的心態面對病魔，時不時也分享抗癌心得，鼓勵自己與其他癌友。唐玲坦承自從生病後，才更懂得愛自己，「在外奮鬥這麼多年啊，其實幾乎早餐都沒有吃過，一日三餐沒有規律過，經常吃一些外賣，然後還有一些垃圾食品。」她提起自己一人在演藝圈闖蕩，身邊沒有家人，創業時也沒時間照顧自己，更沒時間做飯。