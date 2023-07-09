資深女星易淑寬獨子易寶宏2014年捲入夜店殺警案，遭判刑9年，近來卻被爆料將服外役監，國民黨總統參選人侯友宜痛批此為不公不義的制度，痛批政府把人民當塑膠。對此，民進黨總統參選人暨副總統賴清德9日表示，盼法務部、矯正署應清楚對外說明，「重罪犯應實實在在服完徒刑，不能走旁門走道。」

侯友宜上午批評，殺警案受刑人可以移到外役監，活摘器官嫌疑犯也可交保，「這是什麼不公不義制度，政府把人民當塑膠嗎」？他也稱自己最在乎司法正義，若當選總統後一定全面檢討，殺警案在內的重大暴力犯罪一定嚴禁服外役監，也要全面嚴格檢視交保浮濫的現象。

對此，賴清德下午出席全國信賴台灣姊妹會成立大會時受訪指出，1年多前，才有外役監逃犯殺死警察，現在矯正署又把9年多前殺死警察的罪犯放到外役監，社會當然有懷疑，沒辦法接受。

賴清德表示，希望法務部、矯正署應該清楚對外說明，該停職就要停職，該修法杜絕此情形就應該修法，重罪犯應該實實在在服完徒刑，不能走旁門走道。

針對宜昨到嘉義朴子天公壇、配天宮等處參拜。前民進黨縣議員黃文峯及其女兒現任縣議員黃嫈珺也到場支持，甚至發加油棒給現場民眾，倒戈明顯。賴清德表示，民進黨有明確黨紀，但一切要根據事實，未來中評會跟地方黨部將依黨紀面對各種事情。

此外，賴清德日前走訪台中東海商圈，有2名東海大學學生當面大讚補助私立大專學雜費政策很有感，其中一名男子卻被網友起底是東海大學學生會長，還曾參與高教平權記者會，遭網友質疑是安排好的。賴說，他並不清楚，因為自己是去受邀參加活動，「整個過程我並不清楚這個情況。」