阿布絲昨在台東鐵花村舉辦音樂會。（華納音樂提供）

阿布絲「Volume up」音樂會昨晚（8日）在台東鐵花村舉辦。對於能回到熟悉的東部演出，阿布絲表示非常興奮，現場不但擠滿樂迷，更有對她而言相當重要的家人、朋友以及貴人。演唱會上，挖掘她的鍾興民老師更特地來擔任阿布絲的伴奏；而身兼好友及合作夥伴的歌手呂薔也擔任驚喜嘉賓！總是帶給大家歡樂的阿布絲，也在演出時展露感性一面，提及與姊姊的感人互動時一度哽咽，氣氛感人。

以首張同名專輯《ABUS》入圍第34屆金曲獎四項大獎的阿布絲，昨舉辦出道以來的第一場音樂會，除了演唱專輯所收錄的新歌，更選唱偶像Beyonce、Jessie J、TIA...等的作品，她也選唱新科「金曲歌后」A-Lin的〈摯友〉，向新專輯中有合作的A-Lin致敬。唱到Jessie J的〈Queen〉時，阿布絲說：「我很推崇女力，這首歌希望獻給大家，希望你們永遠要為自己爭取權利，Be your own Queen and King。」

在台東舉辦首場演出，除了有支持她的歌迷，家人好友們也都早已買票到場支持，阿布絲感動說：「今天我終於回來開唱了，謝謝大家！」提到與台東的淵源，阿布絲分享自己其實是花蓮人，但很常跑到台東玩，回到熟悉的環境，她也帶來家鄉布農族的古謠〈mudanin kata〉，演唱之前，她分享起一直以來都受到姊姊的照顧：「我從小就很愛作夢，不知道沒有夢想的感覺是什麼；有一次我問姊姊你的夢想是什麼，她回我『我的夢想就是看著妳完成夢想。』沒有你們、沒有家人，我不可能走到現在，專輯甚至還拿到四個入圍！」分享到一半，阿布絲流露感性面，一度哽咽落淚。

阿布絲也在音樂會上分享創作故事，〈你〉這首歌背後的靈感正是來自她的初戀。「這是我17歲寫的情歌，不過是在分開後才寫的，那時候寫這首歌送他，希望能挽回這段感情，畢竟第一次是我甩他、再來換他甩我，公平」；她提到感謝對方那時帶給她最純粹的愛，獻給記憶中的那段初戀，讓她開始學會可以依靠別人，也祝福對方找到可以依靠的人。然而過程中阿布絲仍不改幽默本色，開玩笑表示：「不要讓對方知道我說這些，也不要直播，我很怕他要來跟我復合！」笑翻眾人。