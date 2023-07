阿布絲昨在台東鐵花村舉辦音樂會。(華納音樂提供)

阿布絲「Volume up」音樂會昨晚(8日)在台東鐵花村舉辦。對於能回到熟悉的東部演出,阿布絲表示非常興奮,現場不但擠滿樂迷,更有對她而言相當重要的家人、朋友以及貴人。演唱會上,挖掘她的鍾興民老師更特地來擔任阿布絲的伴奏;而身兼好友及合作夥伴的歌手呂薔也擔任驚喜嘉賓!總是帶給大家歡樂的阿布絲,也在演出時展露感性一面,提及與姊姊的感人互動時一度哽咽,氣氛感人。

以首張同名專輯《ABUS》入圍第34屆金曲獎四項大獎的阿布絲,昨舉辦出道以來的第一場音樂會,除了演唱專輯所收錄的新歌,更選唱偶像Beyonce、Jessie J、TIA...等的作品,她也選唱新科「金曲歌后」A-Lin的〈摯友〉,向新專輯中有合作的A-Lin致敬。唱到Jessie J的〈Queen〉時,阿布絲說:「我很推崇女力,這首歌希望獻給大家,希望你們永遠要為自己爭取權利,Be your own Queen and King。」

在台東舉辦首場演出,除了有支持她的歌迷,家人好友們也都早已買票到場支持,阿布絲感動說:「今天我終於回來開唱了,謝謝大家!」提到與台東的淵源,阿布絲分享自己其實是花蓮人,但很常跑到台東玩,回到熟悉的環境,她也帶來家鄉布農族的古謠〈mudanin kata〉,演唱之前,她分享起一直以來都受到姊姊的照顧:「我從小就很愛作夢,不知道沒有夢想的感覺是什麼;有一次我問姊姊你的夢想是什麼,她回我『我的夢想就是看著妳完成夢想。』沒有你們、沒有家人,我不可能走到現在,專輯甚至還拿到四個入圍!」分享到一半,阿布絲流露感性面,一度哽咽落淚。

阿布絲也在音樂會上分享創作故事,〈你〉這首歌背後的靈感正是來自她的初戀。「這是我17歲寫的情歌,不過是在分開後才寫的,那時候寫這首歌送他,希望能挽回這段感情,畢竟第一次是我甩他、再來換他甩我,公平」;她提到感謝對方那時帶給她最純粹的愛,獻給記憶中的那段初戀,讓她開始學會可以依靠別人,也祝福對方找到可以依靠的人。然而過程中阿布絲仍不改幽默本色,開玩笑表示:「不要讓對方知道我說這些,也不要直播,我很怕他要來跟我復合!」笑翻眾人。