魏如萱。（三立提供）

金曲獎人氣樂團「芒果醬」。（三立提供）

「花蓮夏戀嘉年華」8日由新生代樂團「芒果醬」、乩童搖滾樂團「神棍樂團」、音樂大賞得獎常客「固定客」、搖滾天團「Tizzy Bac」精彩演出，以及創作才子鼓鼓呂思緯、金曲歌后娃娃魏如萱壓軸登場，展現多元的音樂風格。

花蓮體感溫度高達40度，鼓鼓呂思緯直接穿上無袖背心上台，露出厚實的背膀，還跟舞者自備水槍與歌迷清涼互動，夏戀嘉年華化身大型「花蓮電音潑水節」，連續來夏戀演出10回的鼓鼓一連帶來《嗯哼》、《可以喲》、《當我變成我們》等歌曲，「濕背秀」將全場氣氛炒嗨到最高點。

今年入圍金曲獎的人氣樂團「芒果醬」在夏戀初登場，一身「芒果黃」的造型服相當有夏天的風味，吸引全省樂迷前來應援，芒果醬聽聞夏戀是打造金曲歌王歌后的幸運舞台，芒果醬俏皮地以「未來即將超越五月天、草東沒有派對的無敵樂團」來介紹自己，獲得如全場雷掌聲，夯歌《夏夜晚風》更是全場大合唱，展現目前的高人氣！

上半年在大陸歌唱節目受到廣大歡迎，前一天才剛在香港宣傳演唱會的金曲歌后魏如萱，ㄧ回台就直奔家鄉花蓮表演，接連演唱《你啊你啊》、《Have a Nice Day》、《陪著你》、《彼個所在》等膾炙人口的歌曲，《香格里拉》登場時，現場手機燈海不夠壯觀，娃娃撒嬌直接拜託歌迷「不要再拍限動了！先點開手機燈」，粉絲乖乖回應；在唱到《買你》時，與粉絲大玩kiss cam互動，魏如萱又化身糾察隊長，要大家對身旁的人多一點愛的表達，現場氣氛瀰漫粉紅泡泡；花蓮天氣炎熱，在演唱四首歌後，主持人要幫忙娃娃串場，要她先喝口水喘口氣、補下妝，娃娃說：「很難得回來花蓮，我想要一直唱耶」想當寵粉。